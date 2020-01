Burgdorf

Einen hohen Schaden haben Einbrecher verursacht, die zwischen Sonntag, 29. Dezember, 7 Uhr, und Donnerstag, 9. Januar, 10 Uhr, in eine Doppelhaushälfte am Dammgartenfeld in Burgdorf eingedrungen sind. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass die Täter unter anderem Schmuck, technische Geräte und Bargeld entwendet haben – die Schadenssumme beträgt mehrere Zehntausend Euro.

Bewohner im Urlaub

Die Bewohner hielten sich nach Aussage eines Polizeisprechers im Urlaub auf. Während dieser Zeit hebelten die Einbrecher ein Fenster an der vorderen Gebäudeseite auf. Sie gelangten in die Wohnräume, die sie durchsuchten. Dabei fielen ihnen die Wertgegenstände und das Geld in die Hände. Noch während der Abwesenheit der Bewohner bemerkten Zeugen den Diebstahl, sodass sich der Tatzeitraum eingrenzen lässt. Die Opfer kamen erst am Dienstag wieder nach Hause und konnten den Ermittlern erste Angaben zum Diebesgut machen. „Die genaue Übersicht dauert aber sicherlich noch einige Zeit“, sagte der Sprecher.

Zeugen gesucht

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden.

Von Antje Bismark