Burgdorf

Die Polizei meldet einen Einbruchsversuch in der Südstadt. Der Täter versuchte dort am Sonnabendabend vergeblich, in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses an der Bromberger Straße einzudringen. Er gelangte zwar ins Haus, schaffte es dann aber nicht, die Wohnungstür aufzubrechen, teilt die Polizei dazu mit. An der Tür entstand ein Schaden in Höhe von 250 Euro.

Von Joachim Dege