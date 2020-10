Otze

Ein Fernsehgerät haben Einbrecher gestohlen, die zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Donnerstag, 11 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Straße Varrel in Otze eingedrungen sind. Die Täter betraten nach Aussage einer Polizeisprecherin das Grundstück und hebelten die Terrassentür auf, um in das Haus zu gelangen. Im Gebäude durchsuchten die Einbrecher mehrere Räume und die Möbel, die sich dort befinden. Anschließend entkamen sie unerkannt mit dem Fernsehgerät.

Noch liegen den Ermittlern keine Hinweise auf den oder die Täter vor. Sie bitten deshalb Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark