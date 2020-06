Ehlershausen

Diebe haben offenbar die unverschlossene Tür eines Einfamilienhauses am Reiherstieg in Ehlershausen genutzt: Die Unbekannten betraten nach Aussage einer Polizeisprecherin am Montag in der Zeit von 0.30 bis 6.50 Uhr das Gebäude. Dabei hielten sie sich nach bisherigen Erkenntnissen im Erdgeschoss und im Keller auf. Dort entwendeten sie zwei Fahrräder, eine Geige, eine Mandoline, zwei Paar Herrenschuhe, Werkzeug und ein Schlüsselbund. Die Schadenshöhe steht nicht fest.

Die Ermittler suchen Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Sie nehmen Hinweise unter Telefon (05136) 88614115 entgegen.

Anzeige

Aktuelle Polizeimeldungen Die aktuellsten Polizeinachrichten aus Burgdorf lesen Sie hier in unserem Ticker.

Weitere HAZ+ Artikel

Von Antje Bismark