Burgdorf

Die Polizei vermutet einen Tatzusammenhang: Zwischen Freitag, 4. März, und dem folgenden Montag sind Einbrecher auf der Großbaustelle am Weserweg in Burgdorf in mehrere Container eingedrungen. Die Täter entwendeten unter anderem ein Schweißgerät sowie diverse Werkzeuge.

Nach Auskunft eines Polizeisprechers hatten Diebe sich zunächst gewaltsam Zutritt zu dem mit Bauzäunen abgesperrten Areal verschafft. Anschließend hebelten sie die Türen von Baucontainern auf. Über die Höhe des Schadens können die Ermittler noch keine Angaben machen.

Hinweise erbittet die Polizei Burgdorf unter Telefon (05136) 88614115.