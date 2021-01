Ehlershausen

Es waren mutmaßlich Erwachsene, die der städtischen Kindertagesstätte an der Waldstraße in Ehlershausen in der Nacht zu Dienstag einen unerbetenen Besuch abgestattet haben. Auf der Suche nach Wertgegenständen ist ein Einbrecher im Zeitraum von Montag, 18.30 Uhr, bis Dienstag, 6.50 Uhr, in die Betreuungseinrichtung eingestiegen. Dazu warf der Täter die Scheibe eines Fensters ein, durch das er ins Innere gelangte, wo er dann sämtliche Räume durchsuchte. Ob er tatsächlich etwas gestohlen hat, steht laut Polizei noch nicht fest. Mitarbeiterinnen der Kita bemerkten den Einbruch bei Arbeitsbeginn. Die Polizei bittet mögliche Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges rund um die Einrichtung beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege