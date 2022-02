Burgdorf

Ein Einbrecher ist am jüngsten Wochenende gewaltsam in ein Gebäude der Astrid-Lindgren-Grundschule an der Lippoldstraße eingedrungen. In der Schule riss er nach Darstellung der Polizei einen Feuerlöscher von der Wand und nahm ihn mit. Am Sonnabend ging dann bei der Polizei der Hinweis ein, dass nahe des Finanzamts ein Feuerlöscher auf dem Gehweg liegt. Die Polizei stellte diesen sicher und prüft nun, ob es sich um das in der Schule gestohlene Gerät handelt. Die Ermittlungen dauerten an, teilt die Polizeiinspektion mit und bittet um etwaige Zeugenhinweise unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege