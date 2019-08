Ramlingen

„Es war ein sehr ordentlicher Einbrecher“, konstatierte die Fördereinsvorsitzende des Bio-Waldbads, Sabine Scheems-Schnellinger, nachdem sie den ersten Schock überwunden hatte. Der Täter habe, nachdem er sich an der Wechselgeldkasse bedient habe, diese wieder akkurat in den Schrank zurückgestellt und sogar die Schranktüre geschlossen.

Den Schaden bezifferte Scheems-Schnellinger auf 80 Euro. Dabei habe der Einbrecher nur Ein- und Zwei-Euro-Stücke mitgehen lassen. Centstücke habe er dagegen zurückgelassen. Die Vereinsvorsitzende entdeckte den Einbruch am Montagmorgen gegen 7.50 Uhr, als sie mit einer Mitarbeiterin der Region Hannover zur Entnahme von Wasserproben verabredet war. Sie rief sofort die Polizei an, die umgehend am Tatort eintraf, um diesen gemeinsam mit ihr zu inspizieren. Der Täter hatte die verschlossene Holzeingangstür zu dem erst vor Saisonbeginn neu gestalteten Kassenhäuschen eingetreten. Versuche, die gesicherten Fensterläden zu öffnen, waren zuvor gescheitert.

Normalerweise nachts kein Geld im Kassenhäuschen

Laut Scheems-Schnellinger bewahrt der Verein, der das Bad ehrenamtlich betreibt, normalerweise nachts kein Geld im Kassenhäuschen auf. Am zurückliegenden Wochenende sei es aber anders gewesen wegen des Badfestes mit dem Sänger und Gitarristen Daniel Fernholz am Sonntagnachmittag.

Den materiellen Schaden an der Holztür schätzt die Vereinsvorsitzende als überschaubar ein. Das würden Mitglieder in Eigenarbeit reparieren können. Sollte in Zukunft erneut ein Dieb einbrechen, könne dieser sicher sein, dass er nichts mehr vorfindet, versicherte sie. Erst kurz vor der Saison hatte ein Einbrecher dem Bad die Markise gestohlen. Die neue trägt nun die Aufschrift „Bio-Waldbad“ und ist für Fremde damit unbrauchbar gemacht.

Die Polizei hofft, den Einbruch vom Wochenende aufklären zu können mithilfe möglicher Zeugen. Die Ermittler bitten um Hinweise auf verdächtige Beobachtungen unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege