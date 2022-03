Burgdorf

Die Polizei sucht Unbekannte, die zwischen Donnerstag und Freitag, 24. und 25. Februar, versucht haben, in eine Wohnung an der Uetzer Straße in Burgdorf einzubrechen. Die Täter werden nun von der Polizei gesucht. Die Ermittler bitten zudem um Zeugenhinweise. Die Einbrecher hatten versucht, die Scheibe einer Wohnung im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses aufzuhebeln. Ob sie gestört wurden oder das Fenster diesen Versuchen standgehalten hat, steht aktuell noch nicht fest, teilt ein Sprecher am Montag mit. Hinweise erbittet die Polizeiinspektion Burgdorf unter Telefon (05136) 88614115.

Von Sven Warnecke