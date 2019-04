Hülptingsen

Einen Schaden von mindestens 1000 Euro haben Einbrecher verursacht, die zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr, und Sonnabend, 9 Uhr, in das Gartencenter an der Färberstraße in Hülptingsen eingedrungen sind. Die Täter öffneten nach Aussage einer Polizeisprecherin den Zaun gewaltsam und gelangten so auf das etwa 6000 Quadratmeter große Außengelände. Dort warfen die Unbekannten mehrere Gegenstände und und verschütteten Erde. Außerdem schmissen sie mehrere Gartengeräte in das Gebüsch, zu guter Letzt stahlen sie noch mehrere Pflanzen. Noch konnten die Ermittler und der Markteigentümer nicht den gesamten Schaden erfassen, deshalb geht die Polizei davon aus, dass die Schadenssumme noch steigen wird.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Sie können sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei Burgdorf melden.

Von Antje Bismark