Burgdorf

Nach einem versuchten Einbruchsdiebstahl in einen Kellerraum in Burgdorf ermittelt die Polizei. Nach Auskunft eines Sprechers drangen die Täter am Dienstag, 8. Februar, zwischen 5.30 und 10 Uhr in ein Mehrfamilienhaus an der Retschystraße ein. Anschließend wurde dort die Tür zu einem Kellers gewaltsam aufgebrochen. In dem Raum wurden anschließend diverse Gegenstände beschädigt und ein Kellerfenster eingeschlagen. Nach Auskunft der Ermittler wurde indes nichts entwendet. Doch auch ohne Beute beträgt der Schaden etwa 300 Euro. Hinweise erbittet die Polizei Burgdorf unter Telefon (05136) 88614115.

Von Sven Warnecke