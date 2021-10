Burgdorf

Zeugen für den Einbruch in einen Supermarkt am Ostlandring sucht jetzt die Polizei: Demnach hatten Unbekannte zwischen Sonnabend, 22 Uhr, und Montag, 5.45 Uhr, versucht, durch das Dach in das Gebäude einzudringen. Wie eine Sprecherin mitteilte, kletterten die Täter über eine Feuerleiter auf das Dach. Dort nahmen sie mehrere Ziegel hoch und verschafften sich auf diese Weise Zugang zum Dachboden, wo sie Dämmmaterial und Deckenplatten entfernten. Dadurch entstand ein Einstieg in den Markt – allerdings betraten die Einbrecher das Gebäude nicht. Sie hinterließen am Tatort einen Hammer und eine Tasche mit diversen Werkzeugen.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, sich unter Telefon (05136) 88614115 zu melden.

Von Antje Bismark