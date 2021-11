Burgdorf

Die Polizei sucht Zeugen für einen Einbruch an der Rhedener Straße. Unbekannte sind am Sonntag zwischen 16.25 und 21.40 Uhr in ein Einfamilienhaus eingedrungen, berichtet eine Polizeisprecherin. Ihren Angaben zufolge nutzten die Täter die Abwesenheit der Bewohner, hebelten die Terrassentür auf und gelangten so in das Gebäude. Dort durchsuchten sie die Räume und durchwühlten mehrere Schränke. Dabei fiel ihnen nach ersten Ermittlungen Schmuck in die Hände. Mit dem Diebesgut entkamen sie unerkannt.

Die Ermittler bitten Zeugen, denen verdächtige Fahrzeuge oder Personen aufgefallen sind, sich unter Telefon (0 51 36) 88 61 41 15 zu melden.

Von Antje Bismark