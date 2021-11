Burgdorf

Offenbar am helllichten Tag ist ein Einbrecher in ein Mehrfamilienhaus an der Straße Wullbeck in Otze eingedrungen. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei hebelte der Täter am Dienstag ein Küchenfenster auf. So gelangte er in die Erdgeschosswohnung und durchsuchte sie nach Wertgegenständen. Ob der Einbrecher tatsächlich etwas gestohlen hat, muss erst noch geklärt werden. Die Polizei hofft, dass mögliche Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise erbitten die Ermittler unter Telefon (05136) 88614115.

Von Joachim Dege