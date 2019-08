Burgdorf

Mehr als 50 Geschäfte öffnen beim zweiten verkaufsoffenen Sonntag des Stadtmarketings in diesem Jahr am 1. September von 13 bis 18 Uhr für Kunden ihre Türen.

Gleichzeitig laden der 41. Burgdorfer Kunstmarkt auf dem Spittaplatz und die Kunstmeile in der City mit drei Ausstellungen zu einem Bummel ein. Begleitet wird die Veranstaltung von einer Zaubershow und einem Ballonkünstler. Kinder können sich auf einer Hüpfburg, einem Karussell sowie beim Schminken amüsieren.

Beim Kunstmarkt machen ebenfalls mehr als 50 Aussteller mit. Das Angebot ist vielfältig und reicht dabei von Schmuck und Bekleidung über Holz- und Glasarbeiten bis zu Keramik für Haus und Garten. Einige Kunsthandwerker bieten nicht nur ihre Waren zum Kauf an, sondern lassen sich auch bei der Arbeit zuschauen. Auf dem Spittaplatz steht zudem ein Verkaufsstand für das Entenrennen auf der Aue am Sonnabend, 21. September.

Sabine Bachem stellt aus

Zur Kunstmeile gehört eine Ausstellung mit Ölgemälden von Sabine Bachem, die Scena, der Kulturverein im VVV, unter dem Titel „Sieben“ in der Magdalenenkapelle an der Hochbrücke zeigt. Im Stadtmuseum an der Schmiedestraße präsentieren VVV, der Förderverein Stadtmuseum und die Stadt eine Science-Fiction-Ausstellung. Der Star Trek Club Hannover hat sie unter dem Titel „Unendliche Welten – Spielzeug, Kitsch und Kunst aus Filmen und Serien“ zusammengestellt. Um 15 Uhr gibt es eine Führung.

Fotos in der KulturWerkStadt

Der zweite Teil der Fotoausstellung „ Burgdorf in Schwarz-Weiß – Fotos aus 100 Jahren Stadtgeschichte“ ist in der KulturWerkStadt an der Poststraße zu sehen. Um 14 Uhr führt Christoph Adolph durch die interessante Bilderschau. Der Eintritt zu allen drei Ausstellungen ist frei.

Der Veranstaltungsbereich in der Innenstadt ( Marktstraße, Poststraße, Spittaplatz) bleibt am 1. September von 8 bis 20 Uhr für den Autoverkehr gesperrt. Parkplätze gibt es auf dem Schützenplatz, auf dem Pferdemarktplatz am Kleinen Brückendamm, im Parkhaus am Bahnhof, auf und unter der Hochbrücke sowie in der Hannoverschen Neustadt.

Von Thomas Böger