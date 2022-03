Burgdorf

40 Geschäfte und gastronomische Betriebe haben am kommenden Sonntag, 13. März, von 13 bis 18 Uhr geöffnet und laden zum Einkaufsbummel und zur Einkehr in die Innenstadt ein, teilt der Verein Stadtmarketing Burgdorf (SMB) mit. Mit von der Partie beim vom SMB koordinierten verkaufsoffenen Sonntag sind auch ein Motorradhändler und vier Autohäuser, die ihre Fahrzeuge beim sogenannten Auto-Frühling auf der Marktstraße und auf dem Spittaplatz anpreisen. Der Verkehrs- und Verschönerungs-Verein (VVV) organisiert unter anderem eine Oldtimer-Schau, öffnet seine Ausstellungen im Stadtmuseum und in der KulturWerkStadt und informiert über seine sonstigen Aktivitäten. Um noch mehr Publikum nach Burgdorf zu locken, veranstaltet der SMB schließlich auf der Neuen Torstraße einen großen Flohmarkt. Auch für Kinderunterhaltung sei gesorgt, lassen die Veranstalter wissen. So lockten etwa ein Bungee-Trampolin und ein Kinderkarussell.

Von Joachim Dege