Burgdorf

„Zwei kleine Fische hat der Eisvogel aus meinem Gartenteich geholt“, berichtet Ernst Schmidt, der sich in seiner Freizeit seit vielen Jahren im Naturschutzbund ( Nabu) Burgdorf, Lehrte, Uetze engagiert. Dreimal sei der Eisvogel in den Teich abgetaucht und zweimal mit Beute wiedergekommen. Danach habe er auf dem Geländer der Brücke, die über den Zulauf des Teichs führt, zehn Minuten relaxt. In einem solchen Augenblick ist das Foto entstanden, das Schmidt der HAZ-Redaktion zugesandt hat.

Doch nicht nur der seltene Eisvogel kommt in seinen Garten. „Bei mir ist immer viel los: Kernbeißer, Dompfaff, ein großer Schwarm Stieglitze, Bergfink, neben den Standardvögeln wie Meise und Co.“, berichtet er. „Gestern ließen sich 40 Stieglitze, auch Distelfinken genannt, in einem Obstbaum nieder. Ich habe den Schwarm fotografiert und dann am großen Bildschirm die kleinen Vögel gezählt.“ Schmidt hat in seinem naturnah gestalteten Garten, der vielen Tieren Lebensraum bietet, auch gefiederte Schlafgäste. „Der Buntspecht übernachtet im Winter regelmäßig im Starenkasten, den er zuvor von Resten des Starennests befreit hat.“

Am Wochenende ist die Stunde der Wintervögel

Nabu-Mann Schmidt beteiligt sich natürlich auch an der Aktion „Stunde der Wintervögel“, die an diesem Wochenende bundesweit stattfindet. Begonnen hat sie am Freitag, 8. Januar, und sie geht noch bis zum Sonntag, 10. Januar. Die Stunde der Wintervögel sei die größte wissenschaftliche Mitmachaktion Deutschlands, erklärt Philip Foth vom Nabu Niedersachsen.

Jeder, der Spaß daran hat, kann die gefiederten Wintergäste in seinem Garten, auf seinem Balkon oder auf öffentlichen Grünflächen eine Stunde lang beobachten und zählen. Die Beteiligung an der Stunde der Wintervögel ist einfach: Von einem ruhigen Beobachtungsplatz aus wird von jeder Art die höchste Anzahl notiert, die im Laufe einer Stunde gleichzeitig zu beobachten ist. Die Beobachtungen können unter www.nabu.de/onlinemeldung bis zum 18. Januar gemeldet werden. Zudem ist für telefonische Meldungen am 9. und 10. Januar jeweils von 10 bis 18 Uhr die kostenlose Rufnummer (0800) 1157115 geschaltet. Auch über die Nabu-App Vogelwelt (Download unter www.nabu.de/vogelwelt) kann die Zählung gemeldet werden.

Von Anette Wulf-Dettmer