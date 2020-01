Burgdorf

Leuchtmotive haben in der Adventszeit und über den Jahreswechsel an den Innenstadtstraßen die Weihnachtsatmosphäre gehörig verstärkt. Am Dreikönigstag sind die Lichter nun für diesen Winter endgültig ausgegangen. Elektriker haben sich am Montagvormittag daran gemacht, die leuchtenden Sterne und Lichterketten abzubauen. Mithilfe eines Hubsteigers demontierten sie unter der Regie von Damian Bogusiak die Weihnachtssterne über der Marktstraße. Die Rundmotive an den Masten der Straßenlaternen hatten Bogusiak und seine Leute bereits am Freitag abgehängt. Rentner Peter Stegen, der seit Jahren schon ehrenamtlich mithilft, will nun sämtliche Leuchtkörper genau unter die Lupe nehmen und gegebenenfalls ausbessern, wenn Schäden aufgetreten sind. Danach wird die Beleuchtung bei einem Dachdeckerbetrieb eingelagert – bis Burgdorf dann im kommenden Dezember erneut ein anheimelndes Lichtermeer aufgeht.

Von Joachim Dege