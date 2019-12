Burgdorf

Der Vorstoß der CDU/FDP-Ratsgruppe, Kurzzeitparkern in der Innenstadt entgegenzukommen, ist einstweilen gescheitert. Dem Vorschlag, mit einer sogenannten Parksanduhr nach dem Vorbild der Stadt Cloppenburg ein Kurzzeitparksystem in Burgdorf einführen, hat der Verkehrsausschuss des Rates mit knapper Mehrheit am Donnerstagabend eine Absage erteilt. Dagegen sollen Elektroautos in Zukunft kostenlos in der Stadt parken dürfen.

Nur 31 E-Mobile rollen auf Burgdorfs Straßen

Von der Parkgebührenbefreiung für Elektroautofahrer profitieren jedoch nur wenige Burgdorfer. Im Frühjahr hatte die Region Hannover auf Nachfrage dieser Zeitung mitgeteilt, dass bei ihrer Zulassungsstelle erst 31 reine E-Autos in Burgdorf gemeldet seien. Die Stadtwerke, die drei öffentliche Stromtankstellen eingerichtet haben, gingen einschließlich Hybridfahrzeugen von 50 E-Mobilen in Burgdorf aus.

Sobald ein Auto mit einem Kennzeichen für elektrisch betriebene Fahrzeuge versehen ist, darf der Fahrer mit Parkscheibe demnächst maximal zweieinhalb Stunden lang kostenlos parken. So sieht es die zu ändernde Parkgebührenordnung vor, die noch den Verwaltungsausschuss passieren muss. Das letzte Wort hat der Rat der Stadt, der am Donnerstag, 12. Dezember, im Schloss zum letzten Mal in diesem Jahr öffentlich tagt. SPD-Ratsherr Hans-Dieter Morich glaubt, der Beschluss werde einen Werbeeffekt haben für Burgdorf.

In Cloppenburg ist die Parksanduhr für Kurzzeitparker ein Renner. Quelle: Stadt Cloppenburg

Einen positiven Effekt für den Innenstadthandel erhoffen sich CDU und FDP von der Parksanduhr, die Autofahrer für kostenloses Kurzzeitparken von innen an die Windschutzscheibe klemmen können. In Cloppenburg ist sie ein Renner. Die CDU/FDP-Ratsgruppe hätte sie gern in Burgdorf eingeführt. Längstens 15 Minuten sollte so auf den rund 200 gebührenpflichtigen Parkplätzen in der Innenstadt kostenlos parken dürfen, wer für eine schnelle Besorgung nur mal kurz in ein Geschäft huschen will.

Stadtverwaltung: Sanduhr ist nicht rechtskonform

Daraus wird nichts. Die Stadtverwaltung ist dagegen. Sie rechnet vor, dass das Geschenk an die Kurzzeitparker die hoch verschuldete Stadt einen fünfstelligen Betrag kosten würde. Gewichtiger noch: Die Parksanduhr sei mit der Straßenverkehrsordnung nicht vereinbar, also nicht rechtskonform.

Grüne, Sozialdemokraten und WGS sehen noch weitere Hinderungsgründe: Alle redeten davon, dass das Verkehrsaufkommen in der Innenstadt verringert gehöre. „Damit heizen wir den Parkplatzsuchverkehr auf der Marktstraße richtig an“, äußerte Ratsfrau Anne Frick (Grüne) Unverständnis. Karl-Heinz Dralle ( SPD) fragte skeptisch: „Wie sollen Ordnungskräfte das kontrollieren?“ Hans Dieter Morich ( SPD) riet, die Parksanduhr gleich wieder zu vergessen. Der Einzelhandel in Burgdorf brauche keine Kurzzeitparker, sondern Kunden, die sich für ihre Einkäufe möglichst lang in der Innenstadt aufhielten.

Von Joachim Dege