Burgdorf

Die Elektroinnung Burgdorf will den Vorwurf nicht auf sich sitzen lassen, ihr sei die öffentliche Sicherheit auf dem Schützenplatz egal, nur weil zwei Ausschreibungsrunden der Stadtverwaltung für den dringend erforderlichen Austausch maroder Elektroverteilerkästen ergebnislos verlaufen sind. Innungsgeschäftsführer Klaus Michalke hält der Stadt den Spiegel vor. Er wirft der Kommune vor, sie habe den „Schlaf der Gerechten“ nun offenbar beendet und plötzlich Geld, das vorher nicht da gewesen sei. Dabei sei das Sicherheitsproblem auf dem Platz seit Jahren bekannt.

In einer Eilentscheidung hat der Verwaltungsausschuss vergangene Woche 50.000 Euro lockergemacht, damit die Verteiler schleunigst ausgetauscht werden können. Die Stadtverwaltung hatte bei den Politikern entsprechend Druck gemacht mit dem Hinweis, dass schon das Berühren gefährlich sei und die Kästen gar abzusacken und umzukippen drohten. Auf Nachfrage musste die Gebäudewirtschaftsabteilung im Rathaus dann allerdings einräumen, dass sie das Geld vorerst gar nicht ausgeben kann, weil sie keinen Elektrobetrieb findet, der den Auftrag ausführen will.

Marode Verteiler „seit Jahren bekannt“

„Die maroden Zustände der Elektroverteiler sind der Stadt seit Jahren bekannt“, sagt Michalke. Das habe die Firma, die die Verteiler über Jahre betreut habe, der Stadt lange vor der Corona-Pandemie und zudem mehrfach signalisiert. Die Stadt hätte längst Abhilfe schaffen lassen können – und müssen. Geschehen aber sei nichts. Daraufhin habe der Elektrobetrieb, der die Kästen wartete, aus Haftungsgründen schließlich die Konsequenzen gezogen und die Betreuung vor drei Jahren eingestellt.

Und das sei nicht alles. Dass die Stadt bislang niemanden finde, der den Auftrag trotz größter Dringlichkeit aufzuführen bereit sei, liege auch im Umgang begründet, den die Stadtverwaltung mit den Firmen pflege, berichtet Michalke. So habe die Stadt in einem Fall verlangt, dass eine Burgdorfer Firma Material verbauen sollte, welches die Kommune günstig aus einer anderen Quelle beziehen wollte. Dies habe der Betrieb aus Haftungsgründen ablehnen müssen.

Ein anderer Fall betrifft die Flüchtlingsunterkünfte. Bei Elektroarbeiten dort habe die Stadt zeitlich Druck gemacht. Der Auftrag sei dann auch unter größten Anstrengungen fristgerecht ausgeführt worden. Zum Dank habe die Stadt bei der Abrechnung hinterher etliche Positionen gestrichen. Das komme nicht gut an bei den Firmen, sagt Michalke: „Keine Firma lässt sich grundlos Aufträge in Höhe von 50.000 Euro entgehen – trotz Personalmangels und voller Auftragsbücher.“

Elektroinnung bereit zum Gespräch mit der Stadt

Michalke zeigt sich gleichwohl zuversichtlich, dass sich für das Sicherheitsproblem auf dem Schützenplatz eine Lösung finden lässt. Er sei gern bereit, Gespräche mit der Stadtverwaltung zu führen, „damit wir die Kuh kurzfristig vom Eis kriegen“. Die Stadtverwaltung hat derweil angekündigt, dass sie den Auftrag kurzfristig ein drittes Mal ausschreiben will. „Firmen, die sich bei der letzten Ausschreibung nicht beteiligt haben, werden in dieser bewusst angesprochen“, lässt Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) mitteilen. Sollte die Ausschreibung erfolgreich sein, könne der Auftrag in den nächsten vier bis sechs Wochen erteilt werden. Bis die Verteiler dann aber tatsächlich ausgetauscht seien, könne leicht auch mehr Zeit verstreichen – wegen langer Lieferzeiten zumindest für einige Teilkomponenten.

Die größte Gefahr sei inzwischen gebannt, versichert die Stadt. Die Verteilerkästen sind ab sofort wieder verschlossen, sodass spielenden Kindern und andere Unbefugten kein tödlicher Stromschlag drohe. Die Stadt habe die Deutsche Marktgilde als Betreiberin der Wochenmärkte angewiesen, dafür zu sorgen, dass die Verteilertüren während des Marktbetriebs verschlossen gehalten werden.