Burgdorf

Zwei der drei Elektroverteiler auf dem Schützenplatz, auf dem die Deutsche Marktgilde im Auftrag der Stadt Burgdorf jeden Mittwoch und Sonnabend den Wochenmarkt organisiert, sind offenbar Schrott. Mehr noch: Die Gefahr, dass dort jemand einen tödlichen Stromschlag erleidet oder die Kästen absacken und umkippen, ist so groß, dass die Stadt sie dringend austauschen will. Doch die Gebäudewirtschaft der Stadtverwaltung findet partout keine Firma, die den Austausch vornehmen will.

Auch am Mittwoch dieser Woche standen die Markthändler wieder auf dem Schützenplatz und boten den Burgdorfern ihre Waren feil. Unter Lebensgefahr offensichtlich: Denn den Strom, den sie an ihren Ständen benötigen, holen sie sich mit mitgebrachten Verlängerungskabeln aus den drei auf dem Platz aufgestellten Elektroverteilerkästen. Die aber sind alles andere als sicher, und zwar schon seit geraumer Zeit. Das sei im Rathaus seit zwei Jahren bekannt, räumt Bürgermeister Armin Pollehn (CDU), der selbst auf dem Wochenmarkt einkauft, auf Nachfrage ein.

Von Elektroverteilern geht Lebensgefahr aus

Nach Darstellung von Gemüsehändlerin Christiane Hasenclever ist in einem der Kästen, der zur Schlossstraße hin aufgestellt ist, schon einmal ein Kabel durchgeschmort. Der Kasten ist links und rechts mit Holzbalken standgesichert, nachdem dort laut Stadtverwaltung ein Auto dagegen gefahren ist. In einem weit schlimmeren Zustand sei ein weiterer Kasten auf der anderen Seite des Platzes unweit des Rewe-Parkplatzes, sagt Haselclever. Trotzdem stehe dieser wie alle Verteilerkästen auf dem Schützenplatz immer offen, sodass theoretisch auch spielenden Kinder Zugang hätten.

Dieser Elektroverteilerkasten ist so marode, dass die Markthändler ihn schon nicht mehr nutzen. Er lässt sich nicht mehr verschließen. Quelle: Joachim Dege

Das dürfe auf keinen Fall sein, sagt Gunther Marsch, Chef der Gebäudewirtschaft im Rathaus. Bei Berührung bestehe Lebensgefahr. An einem der Kästen fehle zudem eine Abdeckung. Kabelanschlüsse lägen offen. Bürgermeister Pollehn, als er am Mittwoch von diesem Zustand erfuhr, veranlasste sofort eine Inaugenscheinnahme. Dafür, dass die Kästen verschlossen seien, wenn kein Markt ist, habe die Deutsche Marktgilde als Betreiber zu sorgen.

Keine Elektrofirma will den Auftrag haben

Der Verwaltungsausschuss als zweithöchstes Beschlussorgan der Stadt, hatte am Dienstag in einer Eilentscheidung 50.000 Euro freigegeben, damit die Stadt die Gefahr bannen und die Kästen schnellstmöglich austauschen lassen kann. Das sei aus Sicherheitsgründen dringend geboten, weil die Elektroverteiler abzusacken und umzukippen drohten, wie es in der Beschlussvorlage heißt.

Ein schneller Austausch der Kästen scheint aber nicht möglich zu sein. Die Stadt habe die Arbeiten bereits zweimal ausgeschrieben, berichtet Marsch. Doch keine einzige Firma habe den Auftrag haben wollen und ein Angebot abgegeben. Zur Begründung habe die Stadt zu hören bekommen, dass keine der angesprochenen Elektrofirmen einen Notfalldienst anbieten könne. Bei Auftragsannahme aber, so die Befürchtung, würden sie hinterher wegen jeder Kleinigkeit angerufen. Die Firmen hätten zu wenig Personal und volle Auftragsbücher, mutmaßt Marsch.