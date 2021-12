Burgdorf

Bei 25 Familien in Burgdorf hängen in diesem Jahr kleine Anhänger aus Salzteig an den Weihnachtsbäumen. Eltern der Grashüpfer-Gruppe haben diese liebevoll als Teil des Lebendigen Adventskalenders vorbereitet. Denn wegen der Corona-Pandemie hat sich das Team der kirchlichen Kita Pusteblume mit 125 Kindern einmal mehr überlegt, wie es die Mütter und Väter in die Vorweihnachtszeit einbeziehen kann – unter pädagogischen Gesichtspunkten, aber auch unter Corona-Auflagen.

„Normalerweise kommen die Eltern in der Adventszeit mit in die Kita und beteiligen sich hier“, sagt Leiterin Gabriele Kühnberg. Zum zweiten Mal in Folge musste die Einrichtung wie viele andere auch auf diese Besuche verzichten, trotzdem bezog sie die Familien mit ein. So konnten die Jungen und Mädchen selbstgebastelten Schmuck an einen Weihnachtsbaum am Eingang hängen, dort präsentiert das Kita-Team zudem jeden Tag eine kleine Geschichte rund ums Fest. Und hinter einem Schaufenster sehen die Ein- bis Sechsjährigen mit ihren Eltern täglich, wie Josefs und Marias Weg zur Krippe verläuft.

Eltern bereiten Aktion vor

Bis in die Gruppenräume wirken die Mütter und Väter in diesem Jahr: Ob Schmetterling, Marienkäfer, Grashüpfer, Schnecke, Biene oder Raupe – überall gibt es den Lebendigen Adventskalender, für den Eltern eine Aktion vorbereitet haben. Die Grashüpfer fertigen Baumschmuck aus Salzteig, die Marienkäfer kleine Schneemann-Windlichter und die Schnecken Vogelfutter. „Die Eltern haben in einer Kiste alles liebevoll zusammengestellt, sodass wir uns um nichts mehr kümmern mussten“, sagt Melissa Köbke, während sie den Salzteig zum Ausstechen ausrollt. Sehr zu Freude der Kinder, die anschließend die kleinen Sterne und Tannenbäumen zum Brennen in den Ofen schieben – und dann mit nach Hause nehmen.

„Die Familien sind froh, dass sie sich einbringen können“, sagt Kühnberg – ihren Dank untermauern die Eltern mit einem selbst gebastelten Adventskalender für alle 23 Beschäftigten der Pusteblume.

Von Antje Bismark