Die Trox GmbH mit Sitz in Neunkirchen-Vluyn ist einer der Hersteller von Luftreinigern, die vor dem Coronavirus schützen sollen. Das international aufgestellte Unternehmen mit 4000 Mitarbeitern und vier Werken allein in Deutschland bezeichnet sich als Technologieführer in der Raumlufttechnik. In der Coronakrise führte Trox sein in unterschiedlichen Sparten vorhandenes Knowhow zusammen und entwickelte einen Luftreiniger, der 99,95 Prozent aller Aerosole mit Grippe- und Coronaviren aus der Raumluft herausfiltert, wie Martina Mrasek vom Marketing versichert. Das mit 2,30 Metern übermannshohe, wartungsfreie Gerät arbeite mit Hepa-Filtern der Reinigungsklasse H13, sei mit einem Schalldämpfer ausgestattet deshalb so leiste wie ein PC-Ventilator. „Das ist eine seit Jahrzehnten erprobte Technik“, sagt Mrasek. Sie komme in OP-Sälen und Reinräumen von Laboren zum Einsatz. Den Luftreiniger gebe es in den Größen M für 2950 Euro plus Mehrwertsteuer und L für 3490 Euro plus Mehrwertsteuer. Das M-Gerät habe eine Luftwechselrate von 1000 Kubikmeter pro Stunde, das L-Gerät komme auf 1600 Kubikmeter. Kommunen erhielten bei Sammelbestellungen Rabat eingeräumt. Abnehmer der Geräte seien ansonsten Hotels, Gaststätten, Altenheime und Fitnessstudios. Auch der Landtag in Düsseldorf sei damit ausgestattet. Weil überall dort Publikumsverkehr herrsche, seien die Geräte programmiert. Es gebe es kein Bedienfeld, nur einen An- und Aus-Schalter sowie eine Filterwechsel-Anzeige. Zurzeit häuften sich die Anfragen aus dem gesamten Bundesgebiet, die Trox gleichwohl zeitnah bedienen könne.