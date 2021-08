Burgdorf

Den Einsatz von Luftfilteranlagen in Klassenzimmern fordert jetzt der Elternrat der Astrid-Lindgren-Grundschule in einem Brief an die Ratspolitiker und Bürgermeister Armin Pollehn (CDU) – damit unterstützt das Gremium unter dem Vorsitz von Meike Rehrs eine Forderung, die bereits die Eltern der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule erhoben hatten. „Derzeit haben wir als Eltern das Gefühl, dass wir von der Politik und den Entscheidern im Stich gelassen werden“, schreibt Rehrs.

Lesen Sie auch: Corona-Prävention – Elternvertreter fordern Luftreiniger in Schulen und Kitas

Sie sieht nach eigenen Angaben noch keine Verbesserung in den Schulen im Vergleich zum Sommer 2020. „Das einzige, was die Verwaltung vorschlägt, ist das Querlüften, doch das ist zum einen nicht überall möglich, zum anderen sitzen die Kinder dann immer im Durchzug“, sagt die Mutter von vier Kindern im Altern von vier bis elf Jahren. Mitunter hielten die Lehrer die Klassentüren geöffnet, sodass der Geräuschpegel für die Grundschüler noch mehr ansteige. Im Interesse aller Jungen und Mädchen sollte die Verwaltung deshalb zeitnah mobile Luftfilter anschaffen, denn der Kauf und Einbau von stationären Anlagen koste schlicht zu viel Zeit.

Lesen Sie auch: Stadt Langenhagen kauft 39 mobile Luftfilter für Schulen und Kitas

Auch die Eltern der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule fordern dein Einsatz von Luftfilteranlagen in Klassenzimmern. Quelle: Thomas Böger (Archiv)

Elternvertreterin: Gesundheit versus Geld?

Für Rehrs und ihre Mitstreiter steht fest, dass nach den Erfahrungen der vergangenen Monate die Schüler nicht wieder ins Homeschooling wechseln dürfen. „Die Lehrer und wir Eltern können gar nicht auffangen, was dabei verloren geht, auch an sozialen Kontakten“, sagt sie und bezieht sich auf eine Aussage von Ruth Philippi, Leiterin der hiesigen Familien- und Erziehungsberatungsstelle, die zunehmend Familien betreut, deren Kinder die Rückkehr in die Normalität nicht mehr bewältigen. „Letztlich geht es den Politikern ums Geld, doch wir müssen die Debatte über die Gesundheit der Kinder führen“, sagt die Burgdorferin und unterstützt die die Forderung der Kita Weststadt und der IGS nach Luftfiltern nachdrücklich.

Lesen Sie auch: Deshalb fällt Kindern die Rückkehr in den Alltag so schwer

Deren Elternvertreter hatten bereits vor den Ferien nachdrücklich den Kauf mobiler Anlagen angemahnt. In einem Brief an die IGS-Elternvertreter hatte Stadtrat Michael Kugel im Juli mitgeteilt, dass die Stadt auf die Richtlinien des Landes über die Förderung von mobilen Lüftungsgeräten warte. Aber schon jetzt stehe fest, dass das Land mobile Luftreiniger nur dann als flankierende Maßnahme fördere, wenn sich Räume aufgrund baulicher Besonderheiten nicht ausreichend über geöffnete Fenster lüften ließen. Der Bund indes wolle Geld zur Verfügung stellen, aber nur bei einer Kofinanzierung durch das Land.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stadt prüft Einbau stationärer Anlagen

„Wir erstellen aktuell dazu eine Drucksache“, sagt Stadtsprecher Sebastian Kattler. Dabei gehe es allerdings – wie Kugel in seinem Brief schreibt – um stationäre Frischluftanlagen, deren Bedarf zurzeit die Abteilung Gebäudewirtschaft erstellt. Heiko Blumenstein, Leiter der Astrid-Lindgren-Schule, erläutert auf Anfrage, dass er noch in den Ferien ein Gespräch mit Bürgermeister Pollehn zu dem Thema führen werde. „Wir brauchen eine vernünftige Raumluft, aber das Thema hat uns alle überholt“, sagt er.

Von Antje Bismark