Burgdorf

„Wenn die Erzieher zufrieden sind, dann sind auch die Kinder zufrieden“: Mit diesem Satz kommentiert Mohamed Bouaalam seine Unterschrift unter dem Kita-Appell Niedersachsen „Weil Kinder Zeit brauchen“. Seit Freitagmorgen sammeln Gaby Schewe, Erzieherin in der Kita Freibad, Verdi-Gewerkschaftssekretär Michael Patschkowsky und engagierte Eltern wie Katrin Blume die Unterschriften von Eltern und Kita-Unterstützern beim sogenannten Kisten-Appell, den Verdi im Frühjahr an die Landesregierung übergeben möchte.

Der Name leitet sich von der Präsentation ab: In einer Holzkiste befindet sich eine Rolle mit Papier, auf der Eltern und Kinder sich verewigen können. Damit unterstützen die Unterzeichner die Forderung der Erzieher nach einer besseren personellen und finanziellen Ausstattung. Dazu gehören unter anderem kleinere Gruppen, mehr Zeit für die unmittelbare pädagogische Arbeit, weniger Zusatzaufgaben und eine Vergütung der Ausbildung. „Viele wissen gar nicht, dass angehende Erzieher kein Geld bekommen, sondern zum Teil Schulgeld bezahlen müssen“, hat Schewe in den ersten Gesprächen festgestellt.

Deborah Kellner : Kitas brauchen mehr Personal

Sie und ihre Mitstreiter wollten die Kiste mit der Unterschriftenrolle eigentlich in den städtischen Kitas aufstellen. Allerdings untersagte die Verwaltung dies mit dem Hinweis darauf, dass sie in kommunalen Gebäuden, vor allem Kitas und Schulen mit Bildungsauftrag, keine politisch motivierten Aktionen genehmige. Diese Entscheidung sorgt bei den Gewerkschaftern noch immer für Unmut, gleichwohl akzeptieren die Initiatoren die Haltung der Stadt inzwischen – sie organisieren den Protest nun vor den Kitas und sprechen Eltern an, die ihre Kinder bringen oder abholen.

Zu ihnen gehört Deborah Kellner, deren vierjähriger Sohn Luca die Freibad-Kita besucht. „Alle meine Kinder waren hier, und ich bin immer fasziniert, wie viel die Mitarbeiter leisten“, sagt sie. Sie könne die Forderung nach mehr Personal verstehen. „Das haben die Kitas verdient.“ Wer wissen wolle, wie der Alltag in einem Kindergarten aussehe, sollte dort einmal Zeit mit Kindern verbringen, fordert Bouaalam, der die fünfjährige Hannah zur Betreuung bringt. „Die Kinder sind unsere Zukunft, die nächste Generation, und in sie sollten wir investieren“, sagt er.

Katja Schelletter (rechts) unterstützt den Protest von Gabi Schewe und ihren Mitstreitern. Quelle: Antje Bismark

Katrin Blume : Kita-Plätze sind Mangelware

Den Mangel an Kindergartenplätzen kennt Katrin Blume aus eigener Erfahrung. Ihre jüngere Tochter feierte im Dezember den dritten Geburtstag, doch es gibt keinen Kita-Platz für sie – deshalb besucht sie bis August weiter die Großtagespflege Wichtelzwerge. Katja Schelleter unterschreibt mit der sechsjährigen Lena an der Hand. „Es ist gut, das sich was tut“, sagt die Mutter.

Nach der Entscheidung der Stadt hat Schewe mit anderen Ehrenamtlichen einen Ablaufplan für den Kistenappell erstellt. Am Montag und Dienstag, 3. und 4. Februar, können Interessierte noch an der Kita Freibad unterschreiben, vom 5. bis 11. Februar vor der Südstadt-Kita. Ab dem 12. Februar ist die Kiste dann in Sorgensen, ehe sie am 18. Februar bei der Personalversammlung der städtischen Mitarbeiter aufgestellt wird. Vom 19. bis 24. Februar kümmert sich Freiwillige vor der Weststadt-Kita und vom 25. bis 28. Februar vor der Einrichtung in Ehlershausen um Unterschriften.

Parallel dazu laufen Gespräche zwischen Schewe und der SPD-Ratsfrau Christiane Gersemann, Vorsitzende des Ausschusses für Jugendhilfe und Familie. Sie hatte in der jüngsten Sitzung ein Gesprächsangebot unterbreitet. „Und das erste Treffen verlief sehr konstruktiv“, sagt die Erzieherin, die sich weitere politische Unterstützung wünscht.

Lesen Sie dazu

Von Antje Bismark