Die von der Straßenverkehrsbehörde der Region Hannover zur Schulwegsicherung in Aussicht gestellte Lichtsignalanlage auf der Ortsdurchfahrt in Hülptingsen lässt weiter auf sich warten. Die Stadt Burgdorf prüft, ob statt einer Ampel die Bushaltestelle an die Straße Zur Papenkuhle verlegt werden kann. Das sei billiger, lautet ihr Argument.

In Hülptingsen schlagen die Wellen wegen der jetzt bekannt gewordenen Pläne aus dem Tiefbauamt des Rathauses hoch. Tiefbauamtschef Rainer Herbst, seit Jahren erklärter Gegner einer von Eltern, Ortsvorsteher und Verkehrspolitikern im Rat geforderten Fußgängerampel, hatte am Mittwoch Ortsvorsteher Cord-Heinrich Schweer kurzfristig informiert. Der fühlt sich nach eigenen Angaben ebenso überrumpelt wie die Verkehrspolitiker im Rat, die sich von Herbst in einer Ausschusssitzung am Donnerstagabend ins Bild gesetzt sahen.

Region gibt grünes Licht für eine Ampel

Der Verkehrsausschuss hat sich in der Vergangenheit klar positioniert und einstimmig die Stadt aufgefordert, alles zu tun, um die Region von der Notwendigkeit einer Ampel zu überzeugen. Nachdem aktuelle Querungszahlen von Schulkindern den Ampelbau rechtlich zulassen, gab die Behörde in Hannover grünes Licht.

Herbst eröffnete nun den verdutzten Politikern, dass er Anfang dieser Woche ein Gespräch geführt habe mit Vertretern der Straßenverkehrsbehörde, der Polizei und der Regiobus mit dem Ziel, die Bushaltestelle von der Straße Vor den Höfen hinter das Feuerwehrhaus an der Straße Zur Papenkuhle zu verlegen, und zwar nur für die morgendliche Schulbusverbindung.

Die Ampel koste 25.000 Euro, der Bau einer barrierefreien Schulbushaltestelle hingegen nur 10.000 Euro, rechnete Herbst vor. Außerdem sei die Haltestelle mit nur vier Wochen Bauzeit schneller herzurichten als die Lichtsignalanlage mitsamt Beleuchtung. Außerdem läge der Stadt zurzeit für eine Ampel keine verkehrsbehördliche Anordnung vor. Ohne eine solche dürfe die Stadt keine bauen.

Die Anregung zum Bau der Haltestelle sei von der Region gekommen, sagte Herbst. Die Tiefbauverwaltung wolle bis zum 19. März eine Beschlussvorlage erstellen, kündigte er an. Die Politik reagierte verschnupft. Verkehrsausschussvorsitzender Barthold Plaß verlangte, dass die Verwaltung den einmal gefassten Ampelbeschluss umsetzt. Mandatsträger von WGS und FDP äußerten Zweifel an den von Herbst genannten Kosten. Am Ende einigte sich der Ausschuss darauf, die Vorlage abzuwarten und dann zu entscheiden, was geschehen soll.

Vorwurf: Die Stadt verschwendet Steuern

Die Elterninitiative pro Fußgängerüberweg verwies darauf, dass der Verwaltungsvorschlag zwar den Schulweg für Kinder aus dem Neubaugebiet sicherer macht. Nicht aber für etwa 15 Schulkinder, die nördlich der Straße Vor den Höfen wohnen. Die Initiative stehe für die Sicherheit aller Kinder ein und fordere deshalb nach wie vor die Ampel. Sprecher Sven Wessarges setzte noch einen drauf. Er warf Herbst vor, die Hülptingser gegeneinander ausspielen zu wollen. Die Stadt verzögere den Ampelbau. Statt ihn umzusetzen, prüfe sie nun andere Optionen und verschwende damit Zeit und Steuern.

„Ich kann den Frust der Eltern verstehen“, kommentierte derweil Ortsvorsteher Schweer das Vorgehen der Stadt. Immerhin ziehe sich der leidige Streit nun schon ins vierte Jahr.

