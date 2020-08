Burgdorf

Ab dem 17. August gilt vor der Astrid-Lindgren-Grundschule und dem städtischen Kindergarten an der Lippoldstraße eine Einbahnstraßenregelung. Dieses Pilotprojekt zur Schulwegsicherung unter der Regie der Schule, der Stadt Burgdorf und dem Mobilnetzwerk der Region Hannover gilt bis zum 28. Februar 2021.

Nach einem Beschluss des Verwaltungsausschusses wird die Lippoldstraße zwischen der Beckstraße und der Witzlebenstraße als Einbahnstraße in Richtung Norden eingerichtet. „Dadurch soll im Bereich vor der Astrid-Lindgren-Grundschule ein verkehrsberuhigter Bereich entstehen, der Wendemanöver künftig unterbindet und die Verkehrssicherheit erhöht“, sagt Stadtsprecherin Alexandra Veith.

Heiko Blumenstein, Leiter der Astrid-Lindgren-Grundschule, hatte vor den Ferien noch in öffentlichen politischen Sitzungen für das Vorhaben geworben und dies damit begründet, dass sich das Unfallrisiko für die Schulkinder reduziere. Schon jetzt kämen viele zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Werde der Schulweg sicherer, steige die Zahl sicherlich noch an.

Kita-Parkplatz steht Beschäftigen und Eltern offen

Radfahrer können die Lippoldstraße weiterhin in beide Richtungen nutzen. Darüber hinaus wandelt die Stadt die Schrägparkplätze vor der Schule in Längsparkplätze um und richtet für die Zeit zwischen 7 und 14.30 Uhr ein eingeschränktes Halteverbot ein. In diesem Zeitraum soll diese Zone für das Holen und Bringen von Schülern mit dem Auto zur Verfügung stehen.

Der Stellplatz an der Kindertagesstätte wird außerdem während des Pilotprojektes von Montag bis Freitag zwischen 6.30 und 16 Uhr den Beschäftigten und Eltern der Kita vorbehalten bleiben.

Diese Regeln gelten für Anlieger

So wirkt sich die neue Verkehrsführung für Anlieger und andere Verkehrsteilnehmer, die diesen Bereich befahren, aus: Aus der Beckstraße kommend, können sie die Lippoldstraße – wie bisher – in beide Fahrtrichtungen befahren. Anlieger der Reichweinstraße und der Lippoldstraße können wegen der Einbahnstraße nur Richtung Norden aus der Reichweinstraße und von den Grundstücken an der Lippoldstraße fahren. Anlieger der Witzlebenstraße können von Süden und Norden über die Lippoldstraße ihre Grundstücke erreichen, ihre Straße jedoch nur Richtung Norden über die Lippoldstraße verlassen.

Von Antje Bismark