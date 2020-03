Burgdorf

Heike Arnoldt arbeitet als Lehrerin in der Schule Am Wasserwerk – einer Förderschule mit dem Schwerpunkt Geistige Entwicklung. Im Gespräch mit Redaktionsleiterin Antje Bismark erläutert sie für das Team der Klasse M5, welche Probleme die Corona-Zwangspause für ihre Schüler bedeutet.

Viele Lehrer halten über Skype, E-Mails oder Whatsapp den Kontakt zu ihren Schülern. Wie handhaben Sie das?

Viele unserer Schülerinnen und Schüler kommen aus Familien der sogenannten bildungsfernen Schicht. Sie haben keine Computer, Laptops oder Tablets, um sich Lerninhalte digital zu erschließen, soweit dies überhaupt möglich wäre. Häufig sind nur wenige oder gar keine Bücher oder Gesellschaftsspiele vorhanden. Es gibt für viele keinen Rückzugsraum zuhause, da die Wohnverhältnisse beengt sind und sie kein eigenes Zimmer haben. Diese räumliche Enge und existenzielle Sorgen der Eltern führen unweigerlich zu Konflikten im häuslichen Bereich.

Das heißt: Sie haben keine Chance auf Kommunikation?

Wir versorgen unsere Schülerinnen und Schüler per Post mit Lern- und Beschäftigungsangeboten, Spielen zum Selberbasteln oder CDs mit Liedern aus dem Musikunterricht. Über Briefe und das Telefon halten wir persönlichen Kontakt zu ihnen, frei nach dem Motto unserer Schule: „Mit Kopf, Herz und Hand“. Da noch nicht entschieden ist, ob der Unterricht am 20. April tatsächlich wieder losgehen kann, werden wir dies auch in den kommenden Wochen weitermachen.

Was bedeutet es für Ihre Schüler, derzeit nicht zum Unterricht kommen zu können?

Die Schließung ihrer Schule trifft diese Schülerschaft außerordentlich hart. Die Jungen und Mädchen sind besonders auf eine verlässliche Struktur ihres Tages angewiesen und auf sichere Bezugspersonen, mit denen sie ihre zum Teil großen Ängste in dieser Zeit teilen können und die ihnen Halt geben. Deshalb sind unsere Schüler und Schülerinnen ungleich härter als andere Kinder von der jetzigen sozialen Isolation, so wichtig sie auch ist, betroffen, denn sie haben in der Regel keinen großen privaten Freundeskreis, sind in keinem Sportverein und gehen nicht zur Musikschule. So fehlen ihnen Chatpartner, mit denen sie sich die Zeit vertreiben könnten. Ihre Freundschaften bestehen zumeist nur in der Schule und sind nun weggebrochen. Das Streichen einer Klassenfahrt bedeutet für die meisten von ihnen den Verlust, überhaupt einmal im Jahr eine Reise zu machen.

Weshalb lenken Sie jetzt öffentlich den Blick auf diese Probleme?

Wenn es um schulpolitische Themen in der Berichterstattung ging, war schon vor der Corona-Krise zumeist nur von „Grundschulen, Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien“ die Rede. Die Schulform „ Förderschule“, obwohl sie als Regelschule von allen schulformübergreifenden gesetzlichen Regelungen in gleicher Weise betroffen ist, wird zumeist schlichtweg vergessen. Liest man in diesen Tagen die Artikel über die Auswirkungen der Schulschließungen auf die Schüler und Schülerinnen Niedersachsens, geht es um Prüfungen für die Sekundarstufe I, Abiturprüfungen, Nachprüfungstermine, Abschlusszeugnisse, Bewerbungsschluss an den Hochschulen und so weiter. Lehrkräfte berichten darüber, wie sie Übungsaufgaben online zur Verfügung stellen, über Videotelefonkonferenzen und Erklärfilme Inhalte vermitteln und erläutern.

Und das betrifft Ihre Schüler nicht?

Nein, all dies ist sicherlich für die überwiegende Mehrzahl der Schülerschaft relevant und von großer Wichtigkeit, aber nicht für Schülerinnen und Schüler mit geistigen und/oder mehrfachen Beeinträchtigungen – unabhängig davon, ob sie inklusiv oder in einer Förderschule Schwerpunkt Geistige Entwicklung unterrichtet werden. Für sie ist kein Abschluss in Gefahr, sie bekommen keine Noten, Versetzungen sind nicht gefährdet – wohl aber ihre soziale Struktur.

Von Antje Bismark