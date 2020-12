Burgdorf

„Was zieh ich an, was zieh ich an, damit man mich auch gut sehen kann?“ Auf diese Frage aus einen Kinderlied von Rolf Zuckowski haben die 89 Erstklässler der Astrid-Lindgren-Grundschule in Burgdorf jetzt eine ganz klare Antwort: „Unsere Warnwesten!“ Denn eine solche erhielt jeder der Schüler im Anschluss an eine ganz besondere Schulstunde im zeitweise abgedunkelten Musikraum. Mit einer Taschenlampe zeigte ihnen der Mobilitätsbeauftragte des Lehrerkollegiums, Matthias Friedrich, wie schlecht sie in der Dämmerung für andere Verkehrsteilnehmer zu sehen sind, wenn sie dunkle Kleidung tragen – und welchen Unterschied helle und reflektierende Kleidung ausmacht.

Nicht nur Ranzen, auch Roller sollten Licht bekommen

Die Warnwesten, die alle Burgdorfer Erstklässler auf Betreiben des Kontaktbeamten Jörg Windfuhr von der Stadtsparkasse Burgdorf geschenkt bekamen, erhöhen die Sicherheit gerade auf dem Weg zur Schule in der dunklen Jahreszeit. „Viele Kinder kannten sich schon gut aus, einige hatten zu Hause bereits eigene Westen“, sagte Christina May, Klassenlehrerin der 1 d. „Gerade die kleinen Roller, mit denen manche Kinder zur Schule kommen, sind unheimlich schlecht zu sehen. Wir sprechen die Eltern an, dass sie auch diese besser mit Licht ausrüsten sollten“, sagte Schulleiter Heiko Blumenstein: „In jedem Fall empfiehlt es sich, auch die Ranzen mit Blinklichtern auszustatten, wie es sie beispielsweise auch im Handel für Tierbedarf gibt. “

Vor einigen Jahren hatte Blumenstein zufolge der ADAC diese Sicherheitsaktion bundesweit ins Leben gerufen und bis vor zwei Jahren auch die Westen gesponsert. „Seither bemüht sich Herr Windfuhr um Unterstützer, sodass alle Erstklässler weiterhin eine Warnweste bekommen.“ Normalerweise sei auch er es, der die Unterrichtsstunde mit den Kindern durchführt. „Doch das ist wegen der Pandemie aktuell nicht möglich ist“, sagte Blumenstein.

Von Sandra Köhler