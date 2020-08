Burgdorf

Ein Dienstagvormittag in der Kita Pusteblume: Die Schneckengruppe hat gerade gefrühstückt. Die Kinder räumen ihr Geschirr ab und gehen zum Händewaschen. Oskar packt noch seinen Rucksack. „Du musst erst den Teller wegbringen und den Becher auf das Trinktablett stellen“, sagt Sina Pauls. Sie beugt sich zu dem Vierjährigen hinunter, fasst ihn sanft an der Schulter und zeigt zu einem kleinen Tisch. Oskar stellt sein Geschirr dort ab. „Super“, sagt Pauls. Oskar lacht und huscht zum Händewaschen.

Oskar braucht manchmal etwas länger. Er ist ein sogenanntes Integrationskind und in seiner sozial-emotionalen Entwicklung verzögert. „Integrationskinder sollte man direkt ansprechen und dabei in die Augen schauen, auch Körperkontakt ist wichtig“, erklärt Pauls. Die 27-Jährige ist ausgebildete Erzieherin und leitet in der Kita Pusteblume die Integrationsgruppe.

Anzeige

Bedarf an Integrationsplätzen ist groß

Die Gruppe wurde zum 1. August 2019 im Zuge von Umbauarbeiten ins Leben gerufen. Der Bedarf an Integrationsgruppen sei in Burgdorf insgesamt sehr groß, sagt Pauls. Vorher hatte es in der Pusteblume lediglich Einzelintegration in der Krippe gegeben. Insgesamt hat die Einrichtung am Iseweg zwei Krippen- und vier Kita-Gruppen mit 120 Plätze.

Weitere HAZ+ Artikel

Pauls ist seit 2014 in der Kita und hat dort zuvor auch in den Regelgruppen gearbeitet. Seit 2019 macht sie eine berufsbegleitende Ausbildung zur Heilpädagogischen Fachkraft und ist daher derzeit nur blockweise in der Kita. Mit Heilpädagogin Regina Camps und der sozialpädagogischen Assistentin Anja Kurzack betreut die Ehlershäuserin in der Integrationsgruppe sowohl Kinder mit seelischen und geistigen als auch körperlichen Handicaps.

Kita hat vier Integrationsplätze

Von den vier Integrationsplätzen sind derzeit drei belegt. Neben Oskar gibt es noch zwei weitere Jungen mit sozial-emotionalem Förderbedarf. Sie haben wie Oskar Probleme mit Nähe und Distanz und können mit Reizüberflutung nur schwer umgehen. In der Integrationsgruppe können sich Pauls und ihre Kolleginnen Dank des Personalschlüssels und der Gruppengröße intensiver um den Nachwuchs kümmern. Statt 25 gibt es dort nur 18 Kinder.

"Auf die Plätze, fertig, los": Erzieherin Sina Pauls muss in ihrem Job auch mal gegen acht Kinder auf drei Dreirädern antreten. Quelle: Katja Eggers

Und die wollen jetzt raus auf das weitläufige Außengelände der Kita. Oskar schnappt sich die Schaufel. „Großes Loch“, sagt er und buddelt im Sandkasten drauf los. Beim Frühstück war für ihn viel los. Oskar zieht sich dann gern mal ein wenig zurück. Rion, das zweite Integrationskind der Gruppe, fährt derweil mit einem Mädchen Dreirad. Pauls schlägt ein Wettrennen vor. Sofort versammeln sich acht Kinder um sie herum. „Auf die Plätze, fertig, los“, ruft Pauls – die Kinder sausen mit ihren Dreirädern los, Pauls wetzt zu Fuß neben ihnen her.

Pauls ist Erzieherin mit Leib und Sele

Ansonsten lässt die Erzieherin den Kindern viel Freiraum und mischt sich nur wenig ins Spielen ein. „Soziale Kontakte sollen von allein entstehen“, sagt Pauls. Sie und ihre Kolleginnen haben die Kinder jedoch genau im Blick. Oskar sucht immer wieder die Nähe der Erzieherin, schaut aber auch neugierig, was die anderen Kinder so machen. Pauls lässt ihm sein eigenes Tempo. Auch das ist Teil der Förderung.

Pauls ist Erzieherin mit Leib und Seele: „Ich kann mir keinen schöneren Beruf vorstellen.“ Natürlich gebe es in der Integrationsgruppe auch immer wieder anstrengende Tage. „Aber das ist in den Regelgruppen auch so“, sagt sie. Die Arbeit in der Integrationsgruppe empfindet sie als intensiver. „Die Kinder geben mir aber auch viel zurück“, so die Erzieherin. In die Arbeit mit behinderten Kindern ist sie nach und nach hinein gewachsen. An den Anblick des kleinen Mädchens, das die Kita mit Sauerstoffbehälter und Schlauch besuchte, habe sie sich aber erst gewöhnen müssen.

Die Integratiosngruppe trägt in der Kita auch den Namen Schneckengruppe - der Raum ist mit einem entsprechenden Bild gekennzeichnet. Quelle: Katja Eggers

Integrationskinder sind überall dabei

Pauls Arbeitstag beginnt, wenn die Kinder morgens gebracht werden. Der Frühdienst fängt um 7 Uhr an, der Regeldienst eine Stunde später. Zwischen Tür und Angel geht es in den Gesprächen mit den Eltern unter anderem darum, wie ihr Kind geschlafen hat und wer es später wieder abholt. Nach dem Morgenkreis mit Begrüßung und gemeinsamen Singen wird gefrühstückt. Den Vormittag gestalten Pauls und ihre Kolleginnen flexibel. Vieles findet draußen statt – auch wegen der aktuellen Corona-Vorgaben. Um 12 Uhr gibt es Mittagessen, danach ist Ruhepause, dann steht freies Spiel auf dem Programm. Der Regelbetrieb endet um 15 Uhr, der Spätdienst geht bis 17 Uhr.

Lesen Sie auch: Burgdorf: Stadt sucht Pflegeeltern für jüngere Kinder

In der integrativen Kita Pusteblume findet alles gemeinsam statt. Im Team muss daher vieles abgesprochen werden. „Einen Zoobesuch mit einer Integrationsgruppe muss ich ganz anders planen“, berichtet Pauls. Denn die Integrationskinder sind überall dabei, niemand wird separiert. „Auch viele Eltern wissen übrigens gar nicht, welches bei uns die Integrationskinder sind“, sagt Pauls und lacht.

Von Katja Eggers