Burgdorf

Bei Aprilwetter, wie es im Buche steht, wagten sich am Ostermontag fünf Musiker an drei Standorte in luftige Höhe. Um Punkt 12.15 Uhr erklang in Burgdorf vom Dach des Raiffeisen-Turms, dem Turm der St.-Pankratius-Kirche sowie dem Korb der Feuerwehr-Drehleiter in der Grünanlage am Wall die Europahymne. Ankündigen durften die Musiker der Feuerwehr und der Kirchengemeinde die zweite Ausgabe der Aktion „Klang der drei Türme“ allerdings nicht.

Die wenigen Minuten auf dem Dach verlangten Martin Schumann, Eckhard Hoppe und Holger Deutsch einiges ab: Trotz zwei Grad, Schnee und heftigen Sturmböen stellten sich die drei Musiker des Burgdorfer Feuerwehr-Musikzugs auf die Gitterbrücke, die die beiden Silos auf dem Raiffeisen-Gelände miteinander verbindet.

Dieses Mal ließen die Trompeter die Mütze weg, damit die Windböen sie nicht vom Kopf pusten konnten. Quelle: Elena Everding

„Dieses Mal haben wir die Mützen wegen des Windes weggelassen“, erzählte Hoppe. Er und Schumann spielten bereits am Ostermontag vor einem Jahr vom Turm aus die „Ode an die Freude“ von Ludwig van Beethoven, damals mussten sie ihre zur Uniform gehörende Kopfbedeckung beim Spielen festhalten. Auch Sonja Deutsch spielte erneut im Korb der Drehleiter am Wall; zum ersten Mal dabei war Christel Straub, die vom Turm der St.-Pankratius-Kirche aus trompetete.

Den Anstoß für das Mini-Konzert hatte vor einem Jahr Pastor Dirk Jonas gegeben, der mit der Aktion ein musikalisches Zeichen der Gemeinschaft und der Solidarität in Zeiten von Corona setzen wollte. „Eigentlich dachten wir, das sei eine einmalige Sache“, sagte Burgdorfs Ortsbrandmeister Florian Bethmann.

Doch weil normale Osterfeierlichkeiten immer noch nicht möglich sind, kam Jessica Inselmann, Corpsführerin des Feuerwehrmusikzugs, auf die Idee einer Wiederholung. Die musste unter strengen Hygienemaßnahmen – Schnelltests und FFP2-Masken – stattfinden und auch eine Ankündigung der Aktion war nicht erlaubt, um eine Ansammlung von Menschen zu verhindern, sagte Bethmann. So musste ein bisschen Glück im Spiel sein, um das Musikstück vielleicht bei einem Osterspaziergang durch die Innenstadt zu vernehmen.

Von Elena Everding