Burgdorf

Zwei Ferienaktionen für Jugendliche ab zwölf Jahren bietet die evangelische Jugend in Burgdorf in der nächsten Woche. Am Dienstag, 3. August, steht eine Kanutour auf der Leine auf dem Programm. Dazu treffen sich die Interessierten um 9 Uhr am Gemeindehaus der St.-Pankratius-Kirche, Gartenstraße 28. Von dort aus fahren sie gemeinsam mit Autos zur Leine, wie Organisator Tim Stoklossa sagt.

Paddeln auf der Leine am 3. August

Seinen Angaben zufolge dauert die Tour etwa drei Stunden, wobei die Teilnehmerinnen und Teilnehmer anhand einer Karte selbst die Strecke abfahren. „Danach ist noch eine gemeinsame Mahlzeit geplant“, sagt Stoklossa. Die Rückkehr sei für 14 Uhr vorgesehen. Die Kanuten sollten schwimmen können, auf dem Wasser tragen sie eine Rettungsweste. Die Teilnahme kostet 15 Euro. Noch gibt es freie Plätze, für die sich Interessierte per E-Mail jugendtreff@evju-burgdorf.de anmelden können.

Lagerfeuer am Gemeindehaus

Wikingerschach, Stockbrotbacken, Lagerfeuer – das gibt es am Donnerstag, 5. August, im Garten des Gemeindehauses an der Gartenstraße 28. Ab 16 Uhr stehen Stoklossa und Diakonin Wanda Gödeke bereit, um mit den Besucherinnen und Besuchern zu klönen, zu spielen und gemeinsam zu grillen. Die Teilnahme ist kostenfrei. Dennoch bitten die Organisatoren um eine Anmeldung per E-Mail jugendtreff@evju-burgdorf.de, damit sie ausreichend Lebensmittel einkaufen können.

Von Antje Bismark