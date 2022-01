Burgdorf

Der frühere CDU-Ratsherr Horst Schulz ist tot. Er wurde 96 Jahre alt. Der zuletzt verwitwete Vater von drei Söhnen – ein passionierter Feuerwehrmann – lebte zuletzt in einer Pflegeeinrichtung in Otze.

Schulz stammte aus Pommern, und zwar aus Lubow im Kreis Köslin, das heute in Polen liegt. 1925 wurde er dort geboren. Während des Krieges geriet er in Gefangenschaft, aus der er 1949 entlassen wurde. Mit dem Zug kam er 1949 nach Burgdorf, wo der gelernte Jockey als Helfer auf einem Bauernhof in Heeßel anheuerte. Im Dorf lernte er seine Frau kennen, mit der er später drei Söhne hatte.

Horst Schulz übernimmt Verantwortung fürs Gemeinwohl

1950 schloss sich Schulz der freiwilligen Feuerwehr im Ort an. Von 1973 bis 1985 übernahm er als Ortsbrandmeister deren Führung. Dem 1973 gegründeten Heesseler SV verhalf er als damaliges Mitglied des Rates der ehedem selbstständigen Gemeinde Heeßel nicht nur zu dessen Sportfläche an der Dorfstraße. Er sorgte auch dafür, dass der Verein vom Gemeinderat eine finanzielle Starthilfe erhielt.

Seit der Gebietsreform 1974 gehört Heeßel zu Burgdorf. Schulz, ein Christdemokrat, zog 1986 für die CDU in den Rat der Stadt Burgdorf ein, dem er bis 1991 angehörte. Im Verkehrs- und Verschönerungs-Verein war er einfaches Mitglied, ebenso im Heesseler SV und im Bund der Vertriebenen. Bis zu seinem Tode gehörte Schulz der Mitte der 1950er Jahre ruhend gestellten, aber niemals aufgelösten Schützengemeinschaft Heeßel an. Nach Einschätzung seines jüngsten Sohnes Horst, dürfte Schulz das letzte lebende Mitglied des Vereins gewesen sein.

Schulz wird am Mittwoch, 12. Januar, um 14 Uhr auf dem Friedhof in Heeßel beigesetzt.

Von Joachim Dege