Schillerslage

Burgdorfs Ex-FDP-Vorsitzender Mario Gawlik pflegt einen eher lässigen Umgang mit dem Wählerwillen. Als neues Mitglied im Rat der Stadt, wo er die FDP-Fraktion anführt, schlug der IT-Unternehmer das Ortsratsmandat in seinem Wohnort Schillerslage aus und überließ es seiner Frau Silke. Er begründete das damit, dass ihm ein schwerer Krankheitsfall in der Familie die Ausübung eines zweiten Mandats unmöglich mache. Ungeachtet dessen sitzen nun doch beide Eheleute im Ortsrat: Nachrückerin Silke Gawlik mit Stimmrecht als ordentliches Mitglied, ihr Mann Mario mit Rederecht als beratendes Mitglied, das er als Ratsherr automatisch ist.

Lesen Sie auch In die drei Burgdorfer Ortsräte kommt ordentlich Bewegung

In der konstituierenden Ortsratssitzung in Schillerslage nahm die FDP (15,12 Prozent) daher mit ebenso vielen Köpfen am Tisch Platz wie die CDU (45,13 Prozent) und die Wählergemeinschaft WGS (39,75 Prozent). Bei der Kommunalwahl im September hatten CDU und WGS weit mehr Stimmen erhalten als die FDP und jeweils zwei ordentliche Mandate errungen. Während sich Silke Gawlik als Neuling noch zurückhielt, machte Mario Gawlik von seinem Rederecht regen Gebrauch.

Mario Gawlik: „Ich finde das nicht problematisch“

„Ich finde das nicht problematisch“, sagt der Liberale. Bei einer Kommunalwahl gelte es, jede Stimme mitzunehmen, begründet er, warum er in Schillerslage antrat, obwohl er in den Rat wollte. Auch andere Parteien stellten Listen auf mit Leuten, die kein Mandat wahrnehmen wollten, nur um Stimmen für die Partei zu holen. Seine Frau sei für die FDP im Dorf auf Listenplatz eins angetreten, er selbst auf zwei. In einer Postwurfsendung noch vor der Wahl habe die FDP den Schillerslagern deutlich zu machen versucht, dass Silke Gawlik das Ortsratsmandat anstrebe und er um Stimmen für das Ratsmandat werbe.

Familien in der Kommunalpolitik Die Eheleute Silke und Mario Gawlik (FDP) aus Schillerslage sind längst nicht das einzige kommunalpolitische Familienunternehmen in Burgdorf. Die SPD hat davon gleich zwei im Rennen: Das Pastorenehepaar Susanne und Matthias Paul sitzt neuerdings gemeinsam am Ratstisch, und zwar für die Ratsfraktion. Matthias Paul gehört dem Rat der Stadt bereits eine Wahlperiode lang an. Dort brachte er es zwischenzeitlich zum stellvertretenden Bürgermeister und zuletzt auch zum Bürgermeisterkandidaten seiner Partei, für die er mittlerweile in der Regionsversammlung sitzt. Seine Frau hingegen ist neu im Rat. Zudem bietet die SPD mit Gerald und Arne Hinz auch noch eine Vater-Sohn-Konstellation im Rat auf, seit Arne Hinz in der vergangenen Wahlperiode für Michael Rheinhardt nachgerückt war. Während Gerald Hinz schon lange die SPD-Fraktion und aktuell die gemeinsame Ratsgruppe mit den Grünen führt, übernimmt sein 24 Jahre alter Filius repräsentative Aufgaben als Stellvertreter des Bürgermeisters. Auch in der CDU ist die Kommunalpolitik Familiensache. Parteichef und Ratsherr Oliver Sieke konnte seinen Sohn Lorenz Oliver überzeugen, bei der Kommunalwahl für einen Sitz im höchsten Beschlussorgan der Stadt zu kandidieren. Für ein Mandat reichte es letztlich nicht. Ebenso wenig für Jörg Neitzel, der seinerseits kandidiert hatte und dessen Frau Beate als Feuerwehrausschussvorsitzende schon lange dem Rat angehört. Jörg Neitzel macht derweil für Dachtmissen den Ortsvorsteher. Und dann wäre da auch noch Familie Reißer. Vater Heiko ist Ortsvorsteher in Heeßel, sein Sohn Cord soeben zum Ortsbürgermeister von Schillerslage wiedergewählt worden. Beide gehören der CDU an.

Die Rechnung ging nicht auf. Die Schillerslager statteten Mario und nicht Silke Gawlik mit einem Ortsratsmandat aus. Er bekam 77 Stimmen im Dorf, sie nur 48. Daraufhin erklärte Mario Gawlik prompt den Mandatsverzicht, woraufhin seine Frau nachrückte und er als Neu-Ratsherr in beratender Funktion ebenfalls in den Ortsrat einzog.

Lesen Sie auch Kommentar: Ratsherr verspielt Vertrauen

Gawlik sieht darin keine Missachtung des Wählerwillens. So müsse er nur vier, fünf Sitzungen von zwei Stunden Dauer im Jahr beiwohnen. Das sei kein großer Aufwand. Im Gegensatz zum regulären Ortsratsmandat. „Die Arbeit eines Ortsratsmitglieds als Kümmerer im Dorf findet im Wesentlichen außerhalb von Sitzungen statt. Das kann ich nicht mehr leisten. Aber meine Frau“, sagt Gawlik. Im Übrigen bilde er eine Schnittstelle zum Rat. „Ich bin das einzige Ratsmitglied aus Schillerslage und will hören, was dort gesprochen wird.“

Von Joachim Dege