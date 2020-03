Burgdorf

Dem Vorsitzenden des FDP-Ortsvereins Burgdorf-Uetze ist wegen des erneuten Versuchs der Stadtverwaltung, eine Fußgängerampel auf der Ortsdurchfahrt in Hülptingsen zu verhindern, der Kragen geplatzt. Mario Gawlik hat Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) öffentlich aufgefordert, von seinem Weisungsrecht Gebrauch zu machen und dafür zu sorgen, dass der Fachbereich Tiefbau der von ihm geführten Stadtverwaltung die Ampel endlich installieren lässt.

Obwohl die Politik die von Eltern seit Jahren geforderte Ampel will und die Straßenverkehrsbehörde der Region sie als rechtlich zulässig ansieht, kündigte die Stadt im Ratsausschuss für Verkehrsangelegenheiten am Donnerstag an, dass sie eine kostengünstigere Verlegung der Bushaltestelle auf die Straße Zur Papenkuhle prüfen lässt, und zwar nur für den Schulbus am Morgen. Eltern und die Politiker reagierten irritiert bis verärgert. Gawlik, der kein Ratsmandat besitzt, meldete sich jetzt mit einer zweiseitigen Erklärung zu Wort: „ Es darf keine weiteren Verzögerungen geben“, lautet seine Forderung. Alles andere sei ein „Affront gegenüber den Eltern“, schimpft der Liberale und nennt das Vorgehen des Rathauses „ein Paradebeispiel dafür, wie man Frust bei den Bürgern erzeugt“. Er erwartet von Bürgermeister Pollehn, „dass er den Spuk beendet“.

