Burgdorf

„Eigentlich“, sagt Matthias Möller, „schaue ich gar nicht gern zurück, sondern vielmehr nach vorn.“ Doch zum Abschied bei der Familien- und Erziehungsberatungstelle (FEB) weicht der 65-Jährige von diesem Prinzip ab und blickt auf die vergangenen Jahre zurück, in denen er die Einrichtung im Burgdorfer Schloss leitete – und parallel dazu die Gesamtverantwortung für alle FEB unter der Trägerschaft der Region, also auch in Neustadt und Ronnenberg, übernommen hatte. Seine Arbeit mit Familien, mit Eltern, Kindern und Jugendlichen kann als Indikator für gesellschaftliche Veränderungen gelten, denn Möller und seine Kollegen mussten reagieren auf neue Familienstrukturen oder Gesetze.

Dabei entdeckte Möller die Beratungsarbeit erst im zweiten Anlauf: „Ich habe erst einmal mit einem BWL-Studium begonnen, das dann aber schnell abgebrochen“, sagt er. In Frankfurt studierte er schließlich Sozialwesen und schloss berufsbegleitend eine Supervision-Qualifizierung an. Und auch wenn er sehr früh im Berufsleben zum FEB-Team kam, so bewahrte sich der Burgdorfer seine freiberufliche Tätigkeit insbesondere in der Unternehmensberatung. „Diese Erfahrungen haben mir später ganz klar auch in der Leitungsarbeit geholfen“, sagt Möller. Wie finden Führungskräfte in ihre neue Rolle? Welche Eigenschaften qualifizieren jemanden als guter Leiter? „Auch in dieser Beratung geht es um menschliche Beziehungen, wenn auch auf einer anderen Ebene“, sagt Möller, der zwischenzeitlich auch mit einer Musiker-Karriere liebäugelte, sich nach 2012 dann aber komplett den FEB verschrieb – schließlich übernahm er ein Jahr später die Gesamtleitung in der Region.

Trennung: Beratungsstelle rückt Kinder in den Blick

Die größte Veränderung für die Arbeit der Beratungsstelle habe die Trennung oder Scheidung von Eltern mit sich gebracht: In den Achtzigerjahren, sagt Möller, habe sich der Fokus erweitert, von den Kindern und Jugendlichen in Familien, die vorgestellt wurden, hin zu den Bezugspersonen. „Das war der Beginn der systemischen Therapie“, sagt er – heute ein wichtiger Baustein der Beratung. In jener Zeit seien Väter stärker als in späteren Jahren einbezogen worden. „Diese Entwicklung sehen wir auch heute wieder, aber damals, zu dieser Zeit, war es besonders wichtig.“

Einen weiteren Schub erhielt die Erziehungsberatung im Jahr 1990, als sie als gesetzliche Leistung im Kinder- und Jugendhilfegesetz verankert wurde. Und seit 2009 unterliegt die Arbeit einer weiteren Veränderung: Familiengerichte können von Eltern in einer Trennungssituation eine Beratung einfordern. „Der Blick hat sich verändert von einer Familie auf Trennende, bis hin zu hochstrittigen Paaren“, sagt Möller. „Kinder im Blick“ oder „Kinder in der Klemme“ lauten Kurse für Eltern, mit dem Ziel, sie für ihren Nachwuchs und seine Nöte zu sensibilisieren.

Möller: „Eltern sind Experten für ihr Kind“

„Eltern“, sagt Möller überzeugt, „sind Experten für ihr Kind.“ Aber sie seien eben mitunter auch belastet durch Arbeit, Trennung oder Krankheit. Deshalb sei es gut, dass ihnen heute ein Netzwerk zur Seite stehe – sei es mit den frühen Hilfen, den Beratungsstellen oder spezialisierten Kollegen. Wenn ein Kind permanent schreie, bedeute dies eine Belastung und großen Stress für die Eltern. „Sie werden unruhig, diese Unruhe überträgt sich auf das Kind und verschärft die Situation“, sagt der Fachmann. Diesen Teufelskreis zu durchbrechen, zum Beispiel mit Videoaufnahmen, sei nach wie vor eine wichtige Aufgabe.

Hinzu kämen aber neue Entwicklungen, die das FEB-Team aufgreife: Single-Eltern, eine Flut von Ratgebern, die Mütter und Väter verunsichern, Cybermobbing oder der Verlust von direkter Kommunikation hin zu verbalen Ausfällen im Netz. Diese Strömungen in der täglichen Arbeit wahrnehmen, darauf reagieren, Hilfe anbieten – darin liegt für seine einstigen Kollegen die Herausforderung, weiß Möller. Hinzu kämen die weiteren Beratungen, die sich aus der Pandemie ergäben. „Die Anspannung steigt, das merken wir an den Anmeldezahlen“, sagt der künftige Ruheständler, der sich auf Musik, Wandern und Reisen durch die Welt freut. Und dann sagt er rückblickend: „Mit dem beruflichen Leben bin ich vollumfänglich zufrieden. Mit dem privaten sowieso.“

Von Antje Bismark