Burgdorf

Auf dem Gelände der Burgdorfer Feuerwehr kommen am Sonnabend, 26. Oktober, Einsatzkräfte der Feuerwehr, des THW, der Polizei, der Rettungsdienste und anderer Hilfsorganisationen aus Burgdorf, Lehrte, Uetze, Sehnde, Burgwedel, Isernhagen, Langenhagen und Wedemark zu einem Fachtag zusammen.

Was tun gegen Gaffer und Angreifer?

Ernste Themen stehen auf der Tagesordnung. Immer häufiger treffen die Einsatzkräfte – die meisten arbeiten ehrenamtlich – bei Notfällen auf Schaulustige und Gaffer, die am liebsten jedes Detail mit dem Handy aufnehmen und in alle Welt posten wollen. Referenten werden die Tagungsteilnehmer aufklären, welche Ton- und Bildaufnahmen verboten sind und vor allem, wie sie Gaffer vom Einsatzort fernhalten können. Um Prävention geht es auch beim Thema „Übergriffe auf Einsatzkräfte“, die in jüngster Zeit vor allem Polizisten und Sanitätern zu schaffen machen.

Einsatzkräfte wollen voneinander lernen

Ziel der Tagung, die die Polizeiinspektion Burgdorf mit mehreren Kooperationspartnern ausrichtet, ist es, den Einsatzkräften Informationen und Hilfen an die Hand zu geben, damit sie ihre Arbeit am Einsatzort ohne Störungen Unbeteiligter erledigen können und sich selbst nicht in Gefahr bringen.

Darüber hinaus geht es um den Austausch untereinander. In einer Podiumsdiskussionen werden die anwesenden Organisationen ihre Zielsetzungen und Arbeitsweisen bei Einsätzen erläutern. Das soll das gegenseitige Verständnis verbessern, sodass die Abläufe bei einem Rettungseinsatz reibungslos ineinander greifen können.

Organisationen präsentieren sich auf Markt der Möglichkeiten

Ein Markt der Möglichkeiten, bei dem sich die teilnehmenden Organisationen präsentieren, rundet die Tagung ab. Unter anderem wird die Autobahnmeisterei Hannover neue Sichtschutzzäune gegen Gaffer auf Autobahnen vorstellen.

Von Anette Wulf-Dettmer