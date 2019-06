Burgdorf

Schwere Verletzungen hat am Sonnabend ein 18-jähriger Autofahrer erlitten: Der Fahranfänger war nach Aussage eines Polizeisprechers gegen 6.44 Uhr mit seinem Skoda Roomster auf der Bundesstraße 188 in Richtung Uetze unterwegs. Im Burgdorfer Holz kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, fuhr noch etwa 50 Meter auf dem Grünstreifen und stieß dann frontal gegen einen Baum. Dabei verletzte er sich schwer, ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Am Auto entstand Totalschaden, auch der Baum wurde beschädigt. Im Verlauf der Unfallaufnahme übersah ein 61-jähriger Autofahrer, dass die Batterie des Unfallwagens auf die Straße geschleudert worden war. Er fuhr darüber und beschädigte sein Fahrzeug leicht. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 6000 Euro an.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die weitere Hinweise zum Unfall geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 melden.

Von Antje Bismark