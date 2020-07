Burgdorf

Die Polizei sucht den Fahrer, der am Freitag gegen 16.30 Uhr im Paradiesweg in Burgdorf – vermutlich im Vorbeifahren – einen geparkten weißen VW Polo beschädigte und daraufhin flüchtete. Der Kleinwagen wurde auf der linken Fahrzeugseite im Heckbereich erheblich beschädigt, sodass der Unfallverursacher die Berührung der beiden Fahrzeuge bemerkt haben muss. Die Reparaturkosten werden auf rund 2000 Euro geschätzt. Hinweise zu der Unfallflucht nehmen die Polizeibeamten in Burgdorf unter der Telefonnummer (05136) 8861-4115 entgegen.

Von Anette Wulf-Dettmer