Burgdorf

Wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei Burgdorf gegen einen 21 Jahre jungen Mann. Er hatte am Sonntag, 6. Februar, morgens gegen 8.50 Uhr einen Taxifahrer angegriffen.

Wie Manuel Warga, Leiter des Kriminal- und Ermittlungsdienstes der Polizei, am Montag mitteilte, ließ sich der Burgdorfer an die Retschystraße bringen. Doch dort entbrannte offenbar ein Streit wegen der Höhe des Fahrpreises. Nach Ankunft des Polizisten sei der Mann am Zielort zunächst ausgestiegen, soll dann aber mit seinem Gürtel von außen auf die Windschutzscheibe des Taxis eingeschlagen haben. Danach soll er auch versucht haben, den Fahrer damit zu treffen. Darüber hinaus fielen wohl einige heftige verbale Attacken gegen den Taxifahrer, der daraufhin die Polizei alarmierte.

Die Streifenbeamten nahmen den 21-Jährigen, der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand, mit auf die Wache. Dort wurde eine Blutprobe angeordnet, das Ergebnis steht noch aus.

Von Sven Warnecke