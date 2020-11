Burgdorf

„Wir halten weiterhin an unserem Mobilitätskonzept fest“, sagt Burgdorfs Bürgermeister Armin Pollehn ( CDU) nach seinem ersten Amtsjahr und bezieht dies vor allem auf die Marktstraße. „Dort gibt es nach wie vor zu viel Berufsverkehr“, bilanziert er und betont zugleich: „Die bisherige Lösung für die Innenstadt mit Einbahnstraßen reicht nicht, um den Verkehrsfluss zu reduzieren.“ Denn es zeige sich, dass die Autofahrer unter anderem in die Gartenstraße ausweichen würden – diese aber sei für die Menge an Fahrzeugen nicht ausgelegt.

„Damit ist für mich klar, dass wir eine größere Schleife ziehen müssen“, sagt Pollehn und nennt die Debatte um die Südumgehung als ein Beispiel. „Ich hoffe, dass dieses Fenster noch nicht geschlossen ist.“

Neue Impulse verspreche er sich zudem von dem Radwegekonzept, das die Stadt für die Schüler entwickeln werde. Daraus ließen sich mit Sicherheit auch Ideen ableiten, um Fahrzeuge mit fossilen Brennstoffen möglichst bald und umfassend aus der Innenstadt zu verbannen. Ein erstes Signal dafür sei das kostenfreie Parken für E-Autos in der Innenstadt. Ein zweites solle das Konzept sein, wie Burgdorfer, beispielsweise aus der Weststadt, ins Zentrum gelangen – ohne ins Auto steigen zu müssen.

