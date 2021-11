Burgdorf

Einer der drei Männer auf der Anklagebank im Strafgerichtssaal des Amtsgerichts Burgdorf hatte nachweislich seine Finger im perfiden Spiel um unzulängliche bis gar nicht erbrachte Handwerkerleistungen. Er hatte DNA-Spuren am Tatort hinterlassen. Seine Verurteilung scheiterte am Ende allerdings ebenso wie die seiner beiden Mitangeklagten. Die von der Polizei zusammengetragenen Beweise hielten der gerichtlichen Überprüfung nicht stand. Strafrichterin Stephanie Rohe blieb nur, auf Freispruch zu erkennen: „Nicht aus Überzeugung. Was dem Opfer passiert ist, ist eine große Schweinerei.“

Und die trug sich wie folgt zu: Drei Männer fuhren vor Pfingsten vergangenen Jahres mit einem Transporter durch Ehlershausen. Wo sie den Eindruck hatten, dass etwas zu holen sei, betraten sie ungefragt Grundstücke. Trafen sie auf Hausbesitzer, klagten sie ihr Leid über angebliche Auftragsausfälle wegen der Pandemie und boten Reinigungs- und Malerarbeiten an.

Bei zwei Hausbesitzern blitzte das Trio ab. Nicht so bei einer 94-Jährigen. Diese ließ sich überreden, den Waschbetonplattenweg vom Gartentor bis zum Hauseingang schrubben zu lassen – für abenteuerliche 850 Euro. Als die Männer merkten, dass sie leichtes Spiel hatten, besahen sie sich das Haus gründlicher. Es habe einen Riss im Putz und könnte einen Anstrich vertragen, belatscherten sie die Frau. Beides lasse sich in Ordnung bringen – für 3000 Euro.

Falsche Handwerker fordern Fantasiepreise

Auch darauf ließ sich die alte Frau ein. Weil sie so viel Geld nicht im Haus hatte, fuhren die Handwerker sie bereitwillig nach Burgdorf zur Bank, wo sie das Geld abhob und einem der Männer aushändigte. Wer die Scheine in Empfang nahm und wer den Chauffeur gab, konnte die Frau später nicht mehr sagen. Nur den Wortführer erkannte sie im Gericht ebenso zweifelsfrei wieder wie ihre Nachbarn, bei denen der Mann mit seiner Masche nicht zu Zuge gekommen war.

Unfachmännisch seien die Arbeiten ausgeführt worden, sagte das Opfer im Gerichtssaal aus. Jetzt aber drehten die Handwerker erst so richtig auf. Sie boten auch noch eine Dachreinigung und den Anstrich der Garage an. Das koste abermals 3000 Euro. Ohne Gerüst, das weitere 3000 Euro kosten sollte, seien die Arbeiten aber nicht zu bewerkstelligen. Auch zu dieser Investition ließ sich die 94-Jährige überreden.

Und so fuhren die vermeintlichen Handwerker die Frau erneut erst zu deren Bank nach Burgdorf, wo sie den möglichen Maximalbetrag von 3000 Euro abhob, und dann auch noch zu einer Filiale nach Lehrte, wo sie sich weitere 3000 Euro auszahlen ließ.

Als das Geld übergeben war, herrschte Schweigen im Walde. Das Trio ließ sich nicht mehr blicken. Auch über die Mobilfunknummer, die es der 94-Jährigen gegeben hatte, war niemand mehr erreichbar. Erst jetzt schwante der Hausbesitzerin, dass sie Betrügern auf dem Leim gegangen war. Sie ging zur Polizei und erstattete Strafanzeige.

Alte Frau bleibt auf hohem Schaden sitzen

Ein Nachbar hatte sich das Kennzeichen des Handwerkerautos notiert. So kam die Polizei auf den Halter. Der aber erschien als einer der drei Angeklagten nicht vor Gericht. Stattdessen kam sein Anwalt mit einem Attest, das die Corona-Erkrankung seines Mandanten bescheinigten sollte. Das Gericht trennte das Verfahren gegen den Mann ab. Im Übrigen monierte der Anwalt schlampige Polizeiermittlungen.

Tatsächlich hatte die Staatsanwaltschaft nur eine der falschen Handwerkerleistungen angeklagt. Dass die dafür fälligen 3000 Euro einer der beiden Angeklagten im Gerichtssaal eingestrichen hatte, ließ sich aber nicht beweisen. Den einen erkannte das Opfer nicht als Mitglied des Trios wieder. Den anderen, zumal dieser der Verhandlungsführer gewesen war, identifizierte sie zwar eindeutig, jedoch weder als Fahrer zu den Bankabhebungen noch als denjenigen, dem sie Geld überreicht hatte. Und so bleibt die Frau nach den erfolgten Freisprüchen aller Wahrscheinlichkeit auf ihrem Schaden von annähernd 10.000 Euro sitzen.

