Burgdorf genießt den Ruf einer Stadt, die das Falschparken in der Innenstadt besonders streng kontrolliere und ahnde. Tatsächlich schaute man nach dem 3,2 Millionen teuren Umbau der Innenstadtstraßen zu Beginn dieses Jahrzehnts eine Weile lang besonders genau hin. Inzwischen hat Burgdorf sein Personal, das den ruhenden Verkehr überwachen soll, reduziert. Nicht wenige Autofahrer nutzen mittlerweile ganz ungeniert die breiten Gehwege an der Markt- und an der Poststraße als Abstellfläche. Wildwest-Parken herrscht vor allem an Sonntagvormittagen, wenn Autofahrer die beiden Bäcker an der Marktstraße ansteuern, um sich fürs Frühstück einzudecken.

Jeden Sonntagmorgen das gleiche Bild an der Marktstraße: Brötchenholer parken auf dem Gehweg. Quelle: Joachim Dege

Falschparker reagieren bisweilen aggressiv

Es sind vor allem die vermeintlich schnellen Besorgungen im Paketshop, in einer Bank, im Buchladen und in den Bäckereien, die Autofahrer dazu verleiten, ihr Fahrzeug auf dem Gehweg zu parken – Wochentags ebenso wie an den Wochenenden. Besonders ausgeprägt tritt das Phänomen am Sonntagvormittag auf. Weil sich bei den Bäckern Bosselmann und Gaues schon mal eine lange Kundenschlange bilden, sind die Gehwege zwischen Commerzbank und historischem Rathaus I schnell für einen längeren Zeitraum komplett zugeparkt. Nimmt sich ein Fußgänger die Freiheit, einen Autofahrer auf sein Fehlverhalten aufmerksam zu machen, muss er bisweilen mit aggressiven Reaktionen rechnen.

120.000 Euro kassiert die Stadt von Falschparkern

Dabei haben Autofahrer sonntags nichts zu befürchten. „Die Stadt kontrolliert an Sonntagen und Feiertagen grundsätzlich nicht“, lässt Bürgermeister Alfred Baxmann auf Nachfrage mitteilen. Damit verzichtet die finanziell nicht auf Rosen gebettete Stadt auf bares Geld. 20 Euro kostet die Ordnungswidrigkeit Falschparken auf dem Gehweg, 30 Euro sogar im Fall, dass eine Behinderung vorliegt. 56.000 Euro hat die Stadt dieses Jahr bereits von Falschparkern eingenommen. Für das ganze Jahr rechnet die Kämmerei mit Einnahmen in Höhe von 120.000 Euro.

Stadt findet, dass die bisherigen Kontrollen genügen

In Burgdorf sind zwei Mitarbeiter auf anderthalb Stellen der Ordnungsabteilung damit betraut, den ruhenden Verkehr in der gesamten Innenstadt zu überwachen, laut Stadtverwaltung regelmäßig auch an den Sonnabenden: „Die City-Samstage stehen dabei nicht im Vordergrund“, heißt es dazu offiziell aus dem Rathaus. Hinter vorgehaltener Hand freilich ist aus der zuständigen Ordnungsabteilung zu hören, dass es auch sonnabends keine Kontrollen gibt – nur einmal im Jahr am Oktobermarkt-Wochenende. „Nach Auffassung der Stadt reichen die bisherigen Kontrollen aus“, zeigt sich die Stadt überzeugt.

Stadt hat Falschparken am Sonntag noch nicht bemerkt

Dass besonders an Sonntagen an Markt- und Poststraße vielfach falsch geparkt wird, will die Stadt bisher noch nicht bemerkt haben. Könne sie auch gar nicht. Schließlich gebe es keine Kontrollen, heißt es zur Begründung. Daran dürfte sich so schnell nichts ändern. Denn die Stadt teilt mit: „Die Stadt ist mit einigen Geschäftsführern über allgemeine Verbesserungsmöglichkeiten in der Innenstadt im Gespräch. Das Thema Falschparken war bisher nicht Gegenstand dieser Gespräche.“

