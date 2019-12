Burgdorf

Zu einer Geldstrafe von 900 Euro hat Amtsrichter Stephanie Lumm jetzt einen 30-Jährigen aus Hannover verurteilt – damit endet ein Verfahren, das bereits im Mai 2018 begonnen hatte. Seinerzeit lautete der Vorwurf noch Körperverletzung und versuchte räuberische Erpressung – doch Letzteres ließ sich in der Verhandlung nicht mehr halten.

Verbaler Streit eskaliert auf dem Bahnsteig

Unstrittig zwischen dem gebürtigen Afghanen und einem 20 Jahre alten Landsmann ist die Tatsache, dass sich beide im Frühjahr vergangenen Jahres in Burgdorf getroffen und gemeinsam den Abend verbracht hatten, unter anderem in einer Kneipe. Beide übernachteten in der Stadt und wollten am nächsten Morgen mit der S-Bahn nach Hannover fahren. Auf dem Bahnsteig, auch darin stimmen beide Aussagen überein, gerieten die Männer in einen Streit über 10 Euro. Das Geld habe er von dem 20-Jährigen gefordert, weil er die Kosten für Bier und einen Döner übernommen hatte, gab der Ältere zu Protokoll.

Der Jüngere lehnte die Forderung ab. „Warum soll ich ihm Geld geben, ich habe alles bezahlt und etwa 25 Euro ausgegeben“, sagte er in der Verhandlung. Der andere hätte ihm deshalb die Schulden erstatten müssen, sagte der Mann, der bei einer Drogeriekette als Staplerfahrer arbeitet. Seinen Angaben zufolge eskalierte die Auseinandersetzung derart, dass er Faustschläge ins Gesicht erhielt und letztlich eine blutende Wunde an der Lippe erlitt. „Ich habe dann gesagt, dass ich die Polizei hole, und er ist weggegangen“, sagte der 20-Jährige. Der Angeklagte bestritt die Vorwürfe: Er habe den Landsmann lediglich geschubst.

Polizei dokumentiert keine Verletzungen nach Faustschlag

Die Beamten hätten die Aussage aufgenommen und ein Verfahren eingeleitet, erläuterte ein 38 Jahre alter Polizist. Er könne sich noch an den Vorfall erinnern – wegen der Summe von 10 Euro. Allerdings habe das Opfer keine sichtbaren Verletzungen gehabt. „Wenn ich was gesehen hätte, dann hätte ich das fotografiert“, sagte er und fügte hinzu, er habe dem 20-Jährigen gleichwohl einen Arztbesuch empfohlen. Das habe er aber unterlassen, sagte der junge Mann, der nach eigenen Angaben nach der Auseinandersetzung wieder in seine Wohnung in Hannover-Linden zurückgekehrt war.

Er musste sich in der Verhandlung hartnäckigen Fragen stellen. Bereits im September sagte er beim Prozessauftakt aus – seinerzeit wichen seine Angaben aber von jenen bei der Polizei ab, die er nun wiederum in der Verhandlung bestätigt hatte. Möglicherweise hing dies mit der Drohung des Schöffengerichts zusammen, dass eine Falschaussage strafrechtlich verfolgt wird. „Ich habe Angst bekommen“, begründete der 20-Jährige sein Verhalten vor wenigen Wochen, nun aber erzähle er die richtige Version.

Verteidiger fordert Einstellung des Verfahrens

Das wiederum bezweifelte Rüdiger Zach, der die Einstellung des Verfahrens forderte. Denn letztlich habe der einzige Zeuge, der Objektives hätte liefern können, die Schilderung des Hannoveraners nicht bestätigt. „Der Polizeibeamte hat eine sehr deutlich andere Aussage getroffen als das Opfer“, sagte er zur Begründung. Es gelte der Grundsatz „Im Zweifel für den Angeklagten“, und in diesem Fall gebe es erhebliche Zweifel.

Die Staatsanwältin indes folgte der Forderung nicht. „Ich sehe zwar keine versuchte räuberische Erpressung mehr, wohl aber die Körperverletzung“, sagte sie und kritisierte, dass sich der Angeklagte uneinsichtig zeige. Deshalb plädiere sie für eine Geldstrafe von insgesamt 1200 Euro. Auch das Schöffengericht ging in seiner abschließenden Urteilsbegründung davon aus, dass der 30-Jährige mit der Faust zugeschlagen und den Kontrahenten an der Lippe getroffen hatte. Amtsrichterin Lumm sprach ihn deshalb der vorsätzlichen Körperverletzung schuldig und verurteilte ihn zu der Geldstrafe von 900 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, Verteidiger Zach kündigte an, Rechtsmittel zu prüfen.

Von Antje Bismark