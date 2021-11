Burgdorf

Schüler der Rudolf-Bembenneck-Gesamtschule (RBG) haben sich am Sonntag erneut an den Gedenkfeierlichkeiten anlässlich des Volkstrauertags beteiligt. Vor der Kranzniederlegung am Ehrenmal im Stadtpark präsentierten sie das Ergebnis ihrer Erinnerungsarbeit zur Burgdorfer Stadtgeschichte in der KulturWerkStadt.

Dilcan Duran (15), Bianca Magiurea (17) und Vincent Matschke (13) nahmen wichtige historische und aktuelle Ereignisse in den Fokus. Sie erinnerten an die verheerenden Stadtbrände, die zwischen 1388 und 1865 in der Stadt gewütet haben, widmeten sich dem Corona-Lockdown und dem zunehmenden Alltagsrassismus. „Es gibt keinen Unterschied zwischen Fremdenfeindlichkeit und Rassismus. Ich bin froh, dass wir an unserer Schule damit keine Probleme haben“, sagte Magiurea während des Schülervortrags.

Bianca Magiurea (von links), Dilcan Duran und Vincent Matschke präsentieren das Ergebnis ihrer Erinnerungsarbeit zur Burgdorfer Stadtgeschichte in der KulturWerkStadt. Quelle: Sybille Heine

Schule will Erinnerungsarbeit verstetigen

Ihr Lehrer Diego Kuropka, der Gesellschaftslehre unterrichtet und ebenfalls an der Feierstunde teilnahm, würde es begrüßen, wenn sich die Beteiligung seiner Schule am Volkstrauertag verstetigen würde. Die Schüler seien ein Teil der Geschichte dieser Stadt und könnten Historie vor Ort erleben, sagte er.

Die Rede am Ehrenmal hielt RBG-Schulleiterin Saskia van Waveren-Matschke. Sie knüpfte an die Themen an, die ihre Schüler zuvor bereits aufgegriffen hatten. Der große Stadtbrand in Burgdorf 1809, die Corona-Pandemie und der neue Alltagsrassismus hätten etwas mit Krieg und Gewalt gemeinsam. Menschen würden in ihren Grundfesten erschüttert. Die Ereignisse kosteten Menschenleben und verursachten Leid und Not.

„Es geht um die Zukunft“

„Es brennt“, sagte sie mit Bezug auf ein jiddisches Lied, das Pastor und Schulnamensgeber Rudolf Bembenneck 2007 beim Verlegen von Stolpersteinen in Burgdorf zitiert hatte. „Meine Schülerinnen und Schüler nehmen das auch so wahr: Es brennt. Und es lässt sich schwer aushalten. Ob Klimakrise, Pandemie, Krieg, Flutkatastrophe oder Terror – es geht nie nur um die Vergangenheit, sondern immer auch um die Zukunft“, sagte die 40-Jährige.

Darum sei die Mahnung in dem erwähnten Lied so wichtig: „Lasst uns nicht zuschauen, wenn es brennt, und anderen Menschen helfen.“ Die Schülerinnen und Schüler hätten das in ihre eigenen Worte gefasst: „Wir dürfen aus der Vergangenheit lernen.“ Der Volkstrauertag sei dazu da, dem Vergessen entgegenzuwirken und gleichzeitig Hoffnung zu schüren. Anschließend legten drei Schüler Blumen am Ehrenmal nieder.

Bürgermeister Armin Pollehn spricht das Totengedenken. Delegationen der Feuerwehr Burgdorf, der Burgdorfer Schützengesellschaft und der Musikzug der Feuerwehren Burgdorf und Hänigsen haben Aufstellung genommen. Quelle: Sybille Heine

Bürgermeister gedenkt der Toten

Die Worte zum traditionellen Totengedenken sprach Bürgermeister Armin Pollehn. Er gedachte der Opfer von Gewalt und Krieg, politischer Verfolgung und Terrorismus. Seine Rede endete mit der Mahnung: „Aber unser Leben steht im Zeichen der Hoffnung auf Versöhnung unter den Menschen und Völkern, und unsere Verantwortung gilt dem Frieden unter den Menschen zu Hause und in der ganzen Welt.“

Von Sybille Heine