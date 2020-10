Burgdorf

Ferien quasi vor der Haustür – die will die Stadt Burgdorf mit ihrem Ferienkompass ermöglichen. Zahlreiche Aktionen, Ausflüge und Kurse sollen die Herbstferien für Kinder und Jugendliche auch dann abwechslungsreich machen, wenn auf den Urlaub verzichtet werden muss. Viel Raum für Kreativität und Abenteuer bot am Donnerstag und Freitag ein Theater-Workshop im Jugendzentrum JohnnyB., bei dem die Kinder selbst zu Drehbuchautoren und Schauspielern wurden.

In dem selbst entworfenen Stück gibt sich ein Dieb als Polizist bei der Fahrradkontrolle aus. Er stiehlt das Handy aus der Tasche und rennt davon. Das Diebstahlopfer geht zur Polizei, wo die Polizistin mit hartnäckiger Ermittlungsarbeit schließlich den wahren Übeltäter finden kann, nachdem sie zunächst den Zwillingsbruder verdächtigt hatte. In den Hauptrollen: Maja (10) als engagierte Polizistin, Falk (14) als am Ende geständiger Handydieb und Maya (9) als arglose Fahrradfahrerin.

Anzeige

Abenteuer als einzige Vorgabe

Ausgedacht haben sich die Drei diese Szene und zwei weitere Kurzaufführungen selbst, gemeinsam mit Amara (9). Traude Minke, Workshop-Leiterin und Leiterin des JohnnyB., liefert den jungen Schauspielern dabei nur Stichwörter und gab „Abenteuer“ als das Oberthema vor. „Man kann aus allem ein Stück machen“, sagt Minke.

Ein Skript gibt es nicht, daher improvisieren die vier Teilnehmer auch, während die Leiterin nur hin und wieder Regieanweisungen wie „Lauter sprechen!“ auf die Bühne ruft. In einem kreativen Prozess werden so neben der Polizeiwache auch eine Tanzschule und ein Reitturnier zum Schauplatz der Szenen, die die vier Teilnehmer am Freitagnachmittag schließlich einem kleinen Publikum aus Familienmitgliedern vorführen.

Einfach mal was Neues ausprobieren

Etwas Lampenfieber vor dem großen Auftritt gehört für sie zwar dazu, aus der Bahn werfen lassen sie sich davon aber nicht – ganz wie die Profis. „Man muss sich nur trauen“, stellt Maya fest, und Falk pflichtet ihr bei: „Das wird kein Problem, denke ich“. Schauspielerfahrung hat die Neunjährige noch nicht, doch sie wollte „einfach mal was Neues ausprobieren“ und meldete sich daher zusammen mit Freundin und Klassenkameradin Maja zum Theater-Workshop an. Sie alle haben sich bereits daran gewöhnt, dass Treffen in großen Gruppen in den Ferien gerade nicht drin sind und weichen daher auf Alternativ-Programme aus. Auf die Schule freuten sie sich trotzdem schon wieder, erzählten sie.

Die Nachfrage nach den Angeboten des Ferienkompasses könnte größer sein, sagt Minke. Sie vermutet, dass vielleicht ein kurzfristiger Urlaub oder die Angst vor Ansteckung Eltern davon abgehalten hätten, ihr Kind anzumelden. Auch einige Abmeldungen habe es gegeben. Für die Aktionen in der nächsten Woche – darunter Reitkurse, ein Ausflug zum Universum nach Bremen oder eine Eisdisco – sind also noch einige Plätze frei, für die Eltern ihre Kinder unter www.unser-ferienprogramm.de anmelden können.

Von Elena Everding