Burgdorf

Spannende Herbstferien möchte die Stadtjugendpflege allen interessierten Kindern und Jugendlichen ermöglichen, deshalb umfasst der Ferienkompass zwischen dem 18. und 29. Oktober kreative, actionreiche und gemeinschaftliche Erlebnisse. Dieses Jahr liegt der Schwerpunkt laut den Veranstaltern auf Ausflügen und kreativen Angeboten für ältere Kinder und Jugendliche.

So startet die erste Ferienwoche mit einem Grillabend und einer Singrunde der Burgdorfer Pfadfinder für Jugendliche ab 15 Jahren am Montag, 18. Oktober. Geplant ist am 18. Oktober außerdem ein Ausflug in den Heidepark. Außerdem bieten die Veranstalter unter anderem Schnuppertennis, einen Reitkurs, Kartfahren, einen Kletterkurs und viele kreative Angebote , beispielsweise das Herstellen von Glücksbringern und Handschmeichlern, an. So gibt es fast jeden Ferientag etwas zu erleben. Auch die Einrichtungen Südstadtbistro und JohnnyB. haben während der Herbstferien geöffnet und freuen sich auf zahlreiche Besucher und Besucherinnen. Für die meisten Angebote gibt es noch freie Plätze, aber einige Termine sind schon ausgebucht. Schnell sein lohnt sich also.

Bei allen Angeboten gelten die gültigen Abstands- und Hygienevorschriften. Wenn Kinder Krankheitssymptome haben, können sie die Veranstaltungen nicht besuchen. Die Veranstalter bitten darum, in diesem Fall eine Info zu geben, sodass eventuell Kinder und Jugendliche von der Warteliste nachrücken können.

Interessierte finden das gesamte Angebot sowie Informationen zu den jeweiligen Zahlungsmöglichkeiten der Teilnehmerbeiträge online auf der Ferienpass-Seite. Für die Teilnahme an Ferienaktionen der städtischen Jugendeinrichtungen müssen Interessierte vor Ferienbeginn, also bis zum 15. Oktober, die Gebühren in den entsprechenden Einrichtungen bezahlen. Eine Bezahlung im Bürgerbüro ist pandemiebedingt in diesem Jahr leider nicht möglich. Erziehungsberechtigte, die Unterstützung beim Registrieren benötigen, können sich über das Kontaktformular an die Jugendpflege Burgdorf wenden oder unter (05136) 898328 melden.

Von Marie Pinkert