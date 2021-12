Burgdorf

Eltern warten dringend auf Betreuungsplätze, auf die sie nach dem Gesetz einen Anspruch haben. Die neue Kita am Weimarer Bogen in der Südstadt sollte spätestens ab Anfang Januar mit 75 Kindergarten- und 30 Krippenplätzen für Entlastung sorgen. Daraus wird nichts. Einmal mehr ist der Übergabetermin für das immer wieder in Verzug geratene Familienzentrum und die Kindertagesstätte an den Kirchenkreis Burgdorf als Betreiber geplatzt. Die Arbeiten an dem Neubau sind noch immer nicht abgeschlossen.

Das hat Bürgermeister Armin Pollehn jetzt in einer Sitzung des für die Kinderbetreuung in der Stadt zuständigen Jugendhilfeausschusses des Rates einräumen müssen. Auf die Frage des Kommunalpolitikers Rüdiger Nijenhof (WGS) antwortete der Verwaltungschef zerknirscht: „Diese Kita wird irgendwann eröffnet. Aber wir können nicht sagen wann. Wir sind froh, dass dort wieder gearbeitet wird.“

Ratsherr vermutet: Neubau wird im Januar nicht fertig

Tatsächlich ist das Außenspielgelände noch eine große Baustelle. Auch der Innenausbau ist längst nicht abgeschlossen. Unter anderem sind die Böden auf dem Estrich nicht verlegt. In den Wänden klaffen Löcher für Steckdosen. Alles dies veranlasste Ratsherrn Nijenhof zu der Vorhersage, dass das Haus auch Ende Januar wohl kaum bezugsfertig sein werde.

Der Innenausbau ist noch nicht abgeschlossen. Es fehlen unter anderem die Böden. Quelle: Joachim Dege

Der Kirchenkreis Burgdorf, der das Haus als Träger der Kita und des Familienzentrums später betreiben soll, wartet ab. Birgit Meinig vom Kirchenkreisamt Burgdorfer Land hat die beiden halben Stellen – eine für die Koordination der Gemeinwesenarbeit, eine für die Verwaltung – des Familienzentrums noch nicht ausgeschrieben: „Ich mache keine Ausschreibung, bevor ich nicht das Datum kenne, wann die Einrichtung eröffnet“, sagt die Pädagogische Leiterin sämtlicher Kitas im Kirchenkreis Burgdorf, die zugleich Ratsfrau in Burgdorf ist.

Familienzentrum: Stadt zahlt Personal, Kirche stellt es ein

Eine Betriebsvereinbarung zwischen Stadt und Kirche regelt, dass die Kommune für die beiden halben Stellen des Familienzentrums finanziell aufkommt. Der Kirchenkreis als Träger stellt das Personal ein. Es soll später eng zusammenarbeiten mit dem zur Krippe der Paulus-Kirchengemeinde gehörenden Familienzentrum am Berliner Ring.

Die Arbeiten am Außenspielgelände für die Kita dauern an. Quelle: Joachim Dege

Für Irritationen sorgte in der vergangenen Woche ein Facebook-Post der ehemaligen stellvertretenden Superintendentin Susanne Paul, die mittlerweile als Landespastorin für Frauenarbeit im Haus kirchlicher Dienste in Hannover beschäftigt ist. Die Burgdorfer Ratsfrau (SPD) und Ehefrau des früheren Paulus-Pastors Matthias Paul behauptete öffentlich, dass die „Koordinationsstelle für das Paulus-Familienzentrum in drei Jahren ersatzlos“ weggekürzt würde. Das allerdings dementierte die Paulus-Gemeinde.

Koordinatorin für das Paulus-Familienzentrum bleibt

Stelleninhaberin Doris Lehrke-Ringelmann, die von der Gemeinde finanziert wird, versicherte auf Nachfrage, dass sie von etwaigen Sparmaßnahmen nicht betroffen sei: „Ich bleibe hier und werde mit den neuen Kollegen im neuen Familienzentrum die Gemeinwesenarbeit ausbauen.“

Auch Superintendentin Sabine Preuschoff winkte ab: Was Paul gepostet habe, „entspricht nicht den Tatsachen“. Über ein Streichen der Stelle sei im Zuge von Einsparvorschlägen des Kirchenkreisvorstands nie gesprochen worden. Susanne Paul war für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

Von Joachim Dege