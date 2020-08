Burgdorf

Ein Sommerfestival für die Stadt zu organisieren – mit dieser Idee beschäftigen sich Thorben Krull und seine Freunde schon länger. Eigentlich hatten sie im vergangenen Jahr eine größere Veranstaltung für diesen Sommer vorgesehen, doch dann kam der Lockdown im März. Die Jugendlichen nutzten die Zeit, ihre Idee an die neue Normalität anzupassen. Dafür gründeten Krull, Felix Köbe und Carolina Brümmer mit drei weiteren Mitstreitern das Projekt „Klartext!-Nachrichten charmant auf den Punkt gebracht“.

Zunächst schien es, als müssten sie komplett auf ein digitales Angebot setzen. Um sich dafür auszuprobieren, begannen sie Anfang April, Videos mit Nachrichtencharakter für die Burgdorfer zu drehen. Im Keller eines Mitgründers richten sie sich ein Studio ein. Sechs Schülern und Abiturienten zwischen 16 und 19 Jahren gehören zur „Klartext“-Redaktion. Mit den ersten Lockerungen kehrt der Traum vom Sommerfestival zurück. „Wir haben Künstler, aber auch die Managements über Direktnachrichten auf Instagram angeschrieben“, sagt Brümmer. ESC-Teilnehmerin Ann-Sophie, der Comedian Tutty Tran sowie Radio- und Fernsehmoderator Hinnerk Baumgarten sagten schließlich zu – und nun steht dem Festival von Sonntag, 16. August, bis Dienstag, 18. August, nichts mehr im Weg.

Anzeige

30 Besucher sind erlaubt

Das junge Team zeichnet an jedem Tag ein einstündiges Programm im JohnnyB. an der Sorgenser auf. In der Zeit gibt es neben den Auftritten der Gäste noch Spiele und eine kleine Gesprächsrunde mit den Künstlern zu sehen. Für Abwechslung sorgen Künstler aus der Region um Burgdorf, zu denen Antonia Schauer und Paul Nadler gehören. Das Sommerfest soll aber nicht nur online stattfinden. „Wir haben ein Hygienekonzept ausgearbeitet. 30 Personen dürfen vor Ort zuschauen“, sagt Krull. Auch die Resonanz von der Stadt sei bisher hauptsächlich positiv gewesen.

Weitere HAZ+ Artikel

Bis es losgehen kann, ist aber noch viel zu tun. Die Gäste bräuchten noch einen Aufenthaltsraum, und Eintrittskarten gebe es auch noch zu fertigen, sagt Brümmer. Das technische Equipment für die Übertragung sowie die Honorare für die Künstler finanzieren die sechs Gründer über Fördermittel. Sie erhalten Mittel aus der Kulturförderung der Region Hannover sowie über das Förderprogramm Generation³ des Jugendrings des Landes Niedersachsen.

Der Live-Stream wird online ab 18.45 Uhr auf dem Kanal von „Klartext!- Nachrichten charmant auf den Punkt gebracht“ bei Youtube zu finden sein. Der Besuchereinlass beginnt um 18 Uhr im JonnyB. Tickets gibt es online unter objektivfilm-burgdorf.de/klartext. Der Eintrittspreis liegt bei 5 Euro.

Von Leona Passgang