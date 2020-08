Burgdorf

Über Stunden haben Feuerwehrleute am Sonnabend gegen ein Feuer gekämpft, das auf einem Stoppelfeld und einem Lager für Heu ausgebrochen war. Die Brandursache steht noch nicht fest – der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen übernommen.

Die Alarmierung erreichte die Brandbekämpfer gegen 11.45 Uhr, wie Stadtbrandmeister Dennis-Frederik Heuer sagte. Seinen Angaben zufolge rückten zunächst die Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren Burgdorf und Hülptingsen aus, weil sich die Brandstelle zwischen der Burgdorfer Südstadt und Immensen befand. Angesichts des Ausmaßes und der Einsatzstelle ließ Einsatzleiter Ralf Riehlein die Ortsfeuerwehr Otze mit dem großen Tanklöschfahrzeug nachalarmieren.

Handwerker lösen kleinen Kellerbrand aus

Kaum waren die Retter eingetroffen, ging über die Leitstelle ein zweiter Alarm ein: Am Dornbusch waren Styropor-Platten bei Handwerker-Arbeiten in Brand geraten. „Die Flammen konnten schnell von der Ortsfeuerwehr Schillerslage gelöscht werden“, sagte Heuer und fügte hinzu, dass die Einsatzkräfte, die nicht mehr am Dornbusch benötigt worden seien, ebenfalls zum Flächenbrand ausrückten.

Dort entwickelten sich wegen der Trockenheit, aber auch wegen des aufkommenden Windes große Rauchschwaden, die im Umkreis für starken Brandgeruch sorgten. So stark, dass Anwohner von Grafhorn am Nachmittag die Feuerwehren von Aligsen und Immensen alarmierten, weil sie ein weiteres Feuer befürchteten. „Aber der Wind hat den Rauch zunehmend nach Osten gedrückt, dadurch zog der Geruch dort über die Ortschaften“, sagte Heuer.

Feuerwehr lässt Flammen kontrolliert abbrennen

Seinen Angaben zufolge ließ sich das Feuer weder auf dem Feld noch an der Stelle, an der ein Landwirt die Heuballen mit dem Winterfutter lagerte, mit Wasser löschen. Deshalb rückten zwei Immenser mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen an und zogen die Ballen auseinander. „Wir mussten das Feuer aufgrund des zunehmenden Windes kontrolliert abbrennen lassen“, sagte Heuer. Dafür nutzten die Einsatzkräfte auch eigene Lüfter, um die Flammen noch zusätzlich zu entfachen. Es brannten 12.500 Quadratmeter und 65 Heuballen. Der Einsatz endete gegen 21.45 Uhr. Anschließend übernahmen die Spezialisten der Polizei die Untersuchung der Einsatzstelle, um die Ursache für das Feuer ermitteln zu können.

Von Antje Bismark